１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇まであと一歩に迫りながら、第７戦でドジャースに逆転負けしたブルージェイズが５日（日本時間６日）、球団公式Ｘ（旧ツイッター）などでファンに向けて感謝のメッセージを伝えた。

「親愛なるブルージェイズファンの皆様へ」と始まり、「（終戦から）数日がたちましたが、時が進んでも、その記憶は今も鮮明で力強いままです。今日は感謝と、今季がどれほど特別だったかという深い思いを込めてお伝えします」。そして「あなたたちのエネルギー、愛、希望、そして信念が私たち選手全員の心に届き、私たちを奮い立たせてくれました。誰一人として、この国（カナダ）中に広がるあなたたちのサポートの意味やその温かさを忘れることはないでしょう」などと頭を下げた。

「あなたたちの情熱は、かつて不可能と思われたことを成し遂げるために、多くの人々を突き動かしました。私たちは一丸となって過酷な１６２試合のシーズンを戦い抜き、最も競争の激しいア・リーグ東地区を勝ち抜きました。ヤンキースを破り、地区シリーズを制しました。そして困難な状況や強敵を乗り越え、強豪マリナーズを倒してア・リーグ王座を獲得。あとわずか数センチの差でワールドシリーズ制覇を逃しましたが、（本拠地）ロジャーズ・センターに掲げられた２つの旗は、私たちの素晴らしい旅路とシーズンの永遠の象徴として残っていくでしょう」

「今もなお、（頂点に）あと一歩届かなかった悔しさが残ります。その痛みはカナダの国全体にワールドシリーズ優勝を届けたいという共通の願いから来るものです。私たちはその悔しさを次への糧にします。追い求める旅はさらに強い決意とともに続きます。来年のシーズンの準備を進める今、私たちは誇りと感謝の気持ちでいっぱいです」

２４年は首位に２０ゲーム差の地区最下位。そこから１年で躍進した。来季以降、再びドジャースの前に立ちはだかるかもしれない。