今年の新語・流行語大賞にノミネートされたブレイク芸人が、別人のようなモデル姿を披露した。

６日までにインスタグラムで「東京カレンダーの１１月２１日（金曜日）発売のものに載せて頂きました」と報告したのは、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・後１０時）のドッキリ企画で話題になった、ひょうろくだ。

今年はＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）に出演。さらに５日に発表された「現代用語の基礎知識 選 ２０２５ Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０に「ひょうろく」が選ばれるなど、快進撃を続けている。

「おしゃれなご飯屋さんなどの情報が載ってるので是非見てください」とつづり、モデルと腕を組んだ２ショットをアップ。「今回は赤坂のかっぽれという２８歳以上しか入れないお店さんで撮影させて頂きました カメラマンさんマジック凄（すご）いです」と明かした。

ひょうろくはサングラスをかけ、ジャケットの上からニットを肩掛けするという上級者ファッション。変ぼうにフォロワーは「え〜！！！すごい！！」「えっひょうろく？」「すっすごい…！さすがすぎる」「かっこいい…！」「松山千春かと思いました」「ビジュいいじゃん」「イケてる」「ミステリアスなイケオジ感満載」「惚れてしまいます」と驚きが止まらないようだった。