佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の6日の天気をお伝えします。



「台風進路図」

日本付近は「ダブル台風」となっています。台風25号はこの先、大陸方面へ進む予想です。土曜日には熱帯低気圧に変わるでしょう。一方、マリアナ諸島に6日、台風26号が発生しました。発達しながら西寄りに進み、週明けにはフィリピン付近に進む見込みです。その後の進路はまだはっきりしておらず、北上して九州に接近する可能性もあります。





「16日間予報」来週の福岡市の天気をマークで見てみますと、木曜日に雨マークがついています。台風が直撃しなくても、周りの湿った空気が流れ込んできたり、台風から変わった低気圧が接近したりして雨足が強まる可能性があります。最新の情報にご注意ください。「天気の予想」福岡県・佐賀県は6日、各地でよく晴れるでしょう。降水確率は0％で、雨具の出番はないでしょう。洗濯もはかどりそうです。「気温の予想」最高気温は福岡市で22℃、北九州市で21℃、久留米市で23℃の予想です。5日と同じか、少し高いくらいでしょう。朝との気温差が大きくなりそうです。「なのか間予報」金曜日は二十四節気の「立冬」です。暦の上では冬に入ります。日曜日は停滞する前線の影響で広い範囲で雨が降りそうです。