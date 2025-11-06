ダイハツ新「“FR”スポーツカー」世界初公開！ 軽ボディ×「“初代オマージュ”の丸目ライト」採用の2人乗り仕様！ 「世界で唯一のパッケージ」濃厚の次期型を示唆する「K-OPEN」について聞いてみた

「クルマ好き」を笑顔にするため次期型は“軽FR”濃厚か？

2025年10月31日から一般公開される「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」に先立ち、同月29日にプレスデーが開催されました。

ダイハツは「K-OPEN」および「K-OPEN ランニングプロト」を出展し、多くのメディアから注目を集めていました。

JMS2023では5ナンバーサイズだったのが今回「軽サイズ」で登場！

【画像】超いいじゃん！ これが“世界初公開”のダイハツ新「“FR”スポーツカー」です！（30枚以上）

ワールドプレミアとなったK-OPENは、初代「コペン」を彷彿とさせる丸型ヘッドランプと、軽自動車規格（全長3395mm）ながら力強く張り出したフェンダーが特徴のコンセプトカーです。

最大の注目点は、現行モデルのFF（前輪駆動）からFR（後輪駆動）レイアウトへと変更された点にあります。

パワートレインは、660ccの3気筒ターボエンジンにMT（マニュアルトランスミッション）が組み合わされると予想されています。

同時に出展されたK-OPEN ランニングプロトは、現行コペンの車体をベースに、ハイゼット用エンジンを傾けて搭載（スラントエンジン化）し、同車のデフを流用してFR化した先行スタディモデルです。まさに「軽FRは楽しいのか」を検証するための試作第1号車といえます。

今回、これらのモデルについて、ダイハツ ガズーレーシング企画開発の相原泰祐氏にインタビューを行いました。

まず、JMS2023では普通車規格の「ビジョンコペン」を展示していましたが、今回は軽自動車枠にこだわった方針なのか、それとも普通車の可能性も残しているのかを尋ねました。

これについて相原さんは、「JMS2023で私たちがお伺いしたかったのは、『5ナンバーサイズのFRコペンはいかがですか』ということでした。FRは驚くほど大好評でしたが、一方で『軽自動車にこだわってほしい』という声も多く寄せられました」と語ります。

コペンユーザーからは、「軽じゃないとすれ違えない道がある」「四隅まで届く一体感が魅力」という意見が多かったといいます。

相原さんは続けて、「私たちが目指しているのは『クルマ好き』を笑顔にすること。そのために方向性を改め、軽自動車規格に戻すことにしました」と、ユーザーの声を受けて方針転換した経緯を明かしました。

さらに、現行コペンが2026年8月末で生産終了となるなか、次期型モデルにK-OPENの要素をどのように継承・発展させていくのかを尋ねたところ、相原さんは「このランニングプロトは、現行コペンの車体に『ハイゼット』のエンジンとデフを組み合わせ、『軽FRは楽しいのか』を試した試作第1号車です」と説明。

続けて、「FFのコペンでは、特に『コペン GR SPORT』でかなりやり切った感があります。フルモデルチェンジでFFを超えるのは難しい。だからこそ、FRならではのドリフトなどFFではできなかった“クルマの喜び”を実現したい」と、次期型でFRを採用する意義を強調しました。

最後に、次期コペンの市販化時期や開発マイルストーン、そして社内やユーザーからの反響について尋ねました。

これについて相原氏は、「市販化の時期はまだ本当に決まっていません。『世界で唯一の軽FRスポーツ』という高いハードルに挑んでいる最中で、今は登山でいうと“登り始めたばかり”の段階です」とコメント。

また、「社内からも『やりたい』『自分も買いたい』という声が上がっていますが、何より大切なのはお客様の声です。『クルマ好き』を笑顔にするという目標に向け、皆さまからのコメントをお待ちしています」と語りました。

次期コペンは、ユーザーの声を反映し「軽自動車のFR」として開発が進められているようです。

市販化時期は未定ですが、「クルマ好き」を笑顔にするという高いハードルに向け、開発はまさに今、歩みを始めたばかりです。