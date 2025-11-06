【ヨックモック】人気クッキー缶がリニューアル♡新生「ガトー エクセラン」登場

ヨックモックの人気ギフト缶「ガトー エクセラン」が、装いも新たにリニューアル登場しました♡フランス語で“とてもおいしい焼き菓子”を意味する名前の通り、シガール®やカカオ シガール オゥ ショコラなどの定番の味に加え、限定フレーバーも詰め合わせた特別なセットです。贈る時間も、開ける瞬間も幸せで満たされる――そんなひとときを届けるヨックモックの新しいギフトコレクションです。

ヨックモック「ガトー エクセラン」がリニューアル！

ヨックモックは、2025年11月5日(水)よりオンライン限定商品「ガトー エクセラン」をリニューアル発売。

テーマは「クッキーパーティ」。カラフルなデザイン缶の中には、ロングセラーの「シガール®」やカカオ香る「カカオ シガール オゥ ショコラ」、さらに限定の「モカ ドゥーブル ショコラ」など、贈り物にもぴったりな4種類の焼き菓子が入っています♪

銀座コージーコーナーから登場！チーズの日に味わう4種のチーズスイーツ♡

限定フレーバー「モカ ドゥーブル ショコラ」に注目

「ガトー エクセラン」でしか味わえない限定フレーバー「モカ ドゥーブル ショコラ」は、香ばしいコーヒー風味のラングドシャー生地に、まろやかなミルクチョコレートをサンドした上品な一枚。

ほかにも、バニラが香る生地に苺チョコをサンドした「ドゥーブル フレーズ」など、個性豊かなラインナップが魅力です。ティータイムはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです♡

贈る喜びを包み込む「ガトー エクセラン」

価格：税込3,600円



華やかで心ときめく「ガトー エクセラン」は、贈る人も贈られる人も笑顔になるギフト。

パッケージを開けた瞬間のワクワク感とともに、焼き菓子の香ばしい香りが広がります。ヨックモックが届ける“ありがとう”や“おめでとう”の気持ちを、クッキーに込めて贈ってみませんか。

内容量：4種32枚入

（シガール®×4本、カカオ シガール オゥ ショコラ×4本、ドゥーブル フレーズ×12枚、モカ ドゥーブル ショコラ×12枚）

展開期間：2025年11月5日(水)～

販売場所：ヨックモック公式オンラインショップ／楽天市場／LINEギフト

リニューアルしたヨックモックで贈る幸せの時間♡

新しくなったヨックモックの「ガトー エクセラン」は、味わいもパッケージもアップデートされた特別なギフト。

定番と限定フレーバーをバランスよく詰め合わせた缶は、季節のご挨拶やちょっとしたお礼にも最適です。

オンライン限定のこの機会に、あの人への想いをおいしい焼き菓子に添えて贈ってみてはいかがでしょうか♪