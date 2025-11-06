社会の様々な分野で功績があった人たちに贈られる、秋の叙勲の受章者に対する伝達式が、5日、三重県庁で行われました。

今年の秋の叙勲では、三重県在住者から様々な分野で功績をあげた人に贈られる「旭日章」に14人、国や地方公共団体の職務に長年従事した人に贈られる「瑞宝章」に43人が選ばれました。

5日は、総務省と厚生労働省関係の受章者に対する伝達式が行われ、旭日章と瑞宝章を受章した13人が出席しました。

例年、伝達式で渡される勲記については総理大臣の交代により準備が遅れているということで、受章者ひとりひとりに三重県の一見知事から勲章が手渡されました。

一見知事は「皆さんには、それぞれの分野でこれまで培われた豊富な経験と優れた見識をもって、なお一層活躍いただき、後進にご指導願いたい」と受章者をたたえました。

瑞宝小綬章を受賞した元・三重県教育長の山口千代己さんは「今回の受章は、諸先輩方の指導とか同僚や後輩が

本当に支えてくれて今日がある。感謝しかない。今後は文化のことについて、もう少し趣味を広げてみたい」と話しています。

また、旭日双光章を受賞した元・桑名医師会会長の青木大五さんは「受章を機に、病院経営がほとんど赤字の病院が非常に多いので、日本医師会を通じてアピールして、地域の病院が潰れないようにしていきたい」と話しています。