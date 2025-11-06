こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学4年の「Yuka」です！

就職活動を進める中で、どんな仕事をしたいか考える機会は多いと思います。「地域の役に立つ仕事がしたい」「社会貢献につながる仕事がしたい」。そんな思いを持つ人も多いのではないでしょうか。

今回取材したのは、自治体を支える事業を数多く行っている「株式会社ホープ」さん。福岡市中央区薬院にある本社で、人事部係長の山千尋さんとコーポレート室室長の豊田利恵さんにお話をうかがいました。

ホープさんを一言で表現すると「自治体の課題解決」を目指している企業です。

広告事業や空き家問題関連事業akisol、ジチタイワークス事業などを通して、自治体の財源確保・歳出削減・市民サービスの向上、官民連携、地方創生を支えています。

ホープさんの強みは大きく二つあります。

一つ目は「自治体に特化していること」。

行政と関わる企業は数多くありますが、ホープさんは創業から20年間、自治体と向き合い続け、行政に特化した幅広いサービスを展開しています。他社にはない大きな強みです。

二つ目は「人」です。

「どんな人を採用するか」「どんな人と働くか」をとても大切にされています。飲み会が大好きな人もいれば、インドア派の人もいて、社員さんの性格はさまざまですが、土台には共通する価値観があります。

それは素直、誠実、真面目、活気がある、一生懸命、うそをつかないといった人間性に関する姿勢です。「謙虚な姿勢」「衝突を恐れない」といったクレド（行動規範）を重視しているそうです。

社員全員がそれぞれの個性を生かしながらも同じ方向を見て働けるよう、経営陣が月次朝礼や社員総会を通じて理念を共有し、企業文化の醸成を心がけています。会社としての一体感を高めることで、会社や事業の成長につながっています。

「ジョブローテーション制度」もあります。社員が働きたい部署や職種に手を挙げて、役割を変える挑戦も可能だそうです。

印象的だったのは、私が取材に伺った際、すれ違う社員の皆さんが笑顔であいさつをしてくださったことでした。日常的にあいさつが交わされ、自然なコミュニケーションが生まれている職場は、とても温かくすてきですね！

他の民間企業とは異なり、自治体を相手に事業を展開しているホープさん。仕事の多くは、ホープさんから自治体に提案するところから始まるそうです。

自治体は民間企業とは異なる仕組みや特徴を持つ組織です。ホープさんでは、そうした自治体の特徴をしっかりと理解し、相手に合わせた丁寧なやりとりを心がけています。

しかしこれは「自治体だから特別に」ではありません。「すべてのお客つまに対して誠実に向き合う」という思いからです。

一方で、自治体との仕事で直面する課題は「常に変化すること」。自治体の上にある国が新しい制度や助成金を始めると、自治体はそれらに対応するため、変化していきます。ホープさんも変化を見逃さず、提供するサービスを柔軟に変えていくことを大切にしています。

次にお二人の就職活動に関して聞いてみました。

新卒入社7年目の山さんは、もともと行政関連の仕事を志望していたわけではありませんでした。「就職活動では、自分が歩みたい人生と会社の目指しているものが重なるかどうかを大事にしていた」とのこと。

人生の中でご縁のあった方にプラスの影響を与えていきたいという思いを持ち、頑張ることや挑戦することを応援してくれる人たちがたくさんいる。そんな場所で働きたいと感じていたと言います。

その思いに一番しっくりきたのがホープさんでした。就職活動の当初は小売業や結婚式場など、まったく異なる業界も考えていたそうです。しかし、ホープさんには「挑戦できる環境」があることを知り、強く引かれたとのことです。

実際にホープさんでは、年齢や性別、社歴は関係なく、仕事の成果や信頼を重視して評価されます。入社3年目で課長になった社員や、9年目で子会社の社長になった社員もいるそうです。

努力や成果がしっかりと認められる環境だからこそ、自ら挑戦し続ける社員が多いのです。

社長と同い年の豊田さんは、公務員家庭で育ったため、自分は民間企業で働きたいと思い、就職活動をしていました。「当時は氷河期が抜けるか抜けないかの時代で厳しかった」と振り返ります。

そんな中、豊田さんが関心を持ったのは「中小企業を支援する会社」。中小企業が元気になれば日本が元気になるのではないかと考え、当時の中小企業の課題であった後継者問題に取り組む仲介会社に入社しました。

入社当時30人ほどだったその会社は、約15年後には500人を超えるまでに成長しました。「企業が成長していくところを見られたのは良い経験だった」と語ります。

しかし、次第に地元に戻りたいという思いと、経営者のためだけに仕事をしていていいのかと考えるようになりました。そんな時に出会ったのが、自治体に向けて直接的なサービスを展開するホープさんです。

「地域に直接貢献できると実感できる企業だと感じました。社長と会ったときもすごくいい人で相性も良く、気づいたら1年後にはホープにいました」と笑顔で話してくれました。

お二人の話を聞いて、自分の思いを大切にすることが就職活動ではとても大切だと改めて感じました。私自身も「どんな人と、どんな思いで働きたいか」を大切にしていきたいです。

取材の最後にお二人から私たち学生へのメッセージをいただきました。

まずは山さん。「思いっきり学生生活を楽しんでください」

部活でもサークルでもバイトでも遊びでも恋愛でも、何でもいいから一つのことに一生懸命に取り組んでほしい。何かに夢中になる経験が社会人でも生きる、せっかくの学生生活だから後悔がないようにしてほしい、と優しく語ってくれました。

続いて豊田さん。「先生を見つける目を養ってほしい」

学生時代は、学校のように「誰が先生か」が分かりやすいですが、社会に出るとそうはいきません。社会人になると、このジャンルに関しての先生は誰なのかを、自分で見つけに行かなければなりません。間違った人に聞いてしまうと、自分も迷ってしまいます。この人はこれに関する先生だと見つける目を養うことが重要だ、と話してくれました。

自治体に特化した事業を通じて、地域や人々の暮らしを支えているホープさん。取材を通じて感じたのは、人の思いがあふれている会社だということです。自治体を支え、地域に寄り添う姿勢の根底には、誠実さや優しさがありました。

働くということは、ただ仕事をこなすことではなく、思いを形にしていくことだと気づかされました。これから社会に出る私たちも、自分の思いを信じて、地域や人に寄り添える仕事をしていきたいですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます！ 次回の記事もお楽しみに！

