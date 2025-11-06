『Qi35』をスキップしたマキロイ、未発表作『Qi4D』をアブダビで投入か
DPワールドツアーの「アブダビ選手権」のプロ・アマ日。テーラーメイド契約のローリー・マキロイの手に、見慣れぬ真っ黒なドライバーが握られていた。今週3日付けの適合リストに登録された未発表プロトタイプ『Qi4D』ドライバーと見られ、後方のウェイト2つを凝視するシーンも。
【画像】マキロイが握る『Qi4D』ドライバーの重心角
マキロイはスコッティ・シェフラーと同様に、現行モデル『Qi35』シリーズのドライバーを使わず、前作『Qi10』のコアモデルを使用しており、新作と思しき『Qi4D』を使うかどうかに注目が集まる。 また、同じくテーラーメイド勢のトミー・フリートウッドも『Qi4D LS』と見られるやや小ぶりに見えるドライバーをテスト。フリートウッドは現行モデル『Qi35』のコアモデルを使用していたが、アブダビでは『LS』を投入するのか、引き続き注目だ。
