来年3月放送予定のNHKドラマ「山田轟法律事務所」（全1回、72分）に主演する女優の土居志央梨（33）がロケ地の愛知・名古屋市市政資料館での取材会で「昨日撮影したラストシーンにとてもすてきな演出があり、演じながら泣きそうになった」と語った。

このドラマは昨年放送されたNHK連続テレビ小説「虎に翼」（主演・伊藤沙莉）のスピンオフ。山田よね（土居）が轟（戸塚純貴）とともに法律事務所を設立した際の知られざるエピソードなどを描く。

市政資料館は旧名古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎（重要文化財）。「虎に翼」で東京地方裁判所として使用され、よねらが学生時代に訪れていた建物で、土居は「久しぶりに来たというより、戻って来たという感覚で、とてもほっこりとした気持ち」と心境を表した。

制作統括の尾崎裕和氏は「ここは寅子（伊藤沙莉）のモデルでもある三淵嘉子さんも働いていたゆかりの地で、再びロケができてとてもうれしい」と語った。

市政資料館は入館無料。「虎に翼」で寅子らが裁判を傍聴した後のシーンなどで使われた中央階段室（大理石造り）のほか、戦前の法廷を再現した部屋や名古屋市の歴史的展示物の数々を楽しむことができる。

今回の「山田轟法律事務所」の撮影について土居は「『虎に翼』の放送が終わってからもいろんな方からたくさん感想をいただいたことで、自分の中でさらに作品への理解や愛が深まり、よりディープなところに入って演じている気がしている」と話した。

共演・伊藤沙莉ら。語り・尾野真千子。作・吉田恵里香。音楽・森優太。主題歌・米津玄師「さよーならまたいつか！」。演出・梛川善郎。