ルイビルの国際空港近くに墜落した貨物機の残骸から立ち上る黒煙/Jeff Faughender/Courier Journal/USA Today Network/Reuters

（CNN）米貨物大手UPSの貨物機MD11が4日、ケンタッキー州ルイビルの空港を飛び立った直後に墜落した事故で、5日までに少なくとも12人の死亡が確認された。現場では捜索活動が続いており、死者や負傷者はさらに増える恐れもある。ケンタッキー州のアンディ・ベシア知事は非常事態を宣言し、州兵を動員した。

ルイビル市のクレイグ・グリーンバーグ市長によると、死亡した12人のうち、3人は貨物機の乗員と思われる。

残る9人の身元は不明だが、ベシア知事によると、死者のうち少なくとも1人は子どもとみられている。現場ではさらに数人の捜索が続けられているという。

墜落現場は広大な範囲ががれきと化したとベシア知事は述べ、「飛行機が墜落して最初の爆発が起きた場所は甚大な被害が出ている」と指摘、同機の通過地点にあった建物の残骸は、全焼して真っ黒になっていたと語った。

国家運輸安全委員会（NTSB）は、コックビットの音声とフライトデータを記録した「ブラックボックス」を現場から回収した。

ルイビルの空港は旅客便の運航を再開したものの、滑走路は1本しか使用できない状態で、大幅な遅れが生じている。