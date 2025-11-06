球団史上初めてワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を成し遂げたドジャースのホワイトハウス訪問を「取りやめてほしい」と移民の権利団体が訴えた。５日（日本時間６日）、ＦＯＸニュースなど複数の米メディアが報じた。

ＦＯＸによると、「行かないでほしい」としているのは「全米日雇労働者組織ネットワーク（ＮＤＬＯＮ）」。メジャーでは前年のＷＳ王者がワシントンＤＣ遠征などの際にホワイトハウスを表敬訪問することが慣例となっており、ド軍は今年４月に訪問。大谷翔平投手（３１）がトランプ米大統領と初対面したことが話題となった。来年も４月にワシントンＤＣで敵地・ナショナルズ戦が予定されており、慣例通りなら再びホワイトハウスを訪れることが予想される。

しかし、同団体は「ロサンゼルスは移民、労働者家族、夢を持つ人々によって築かれた街です。私たちはチャンピオン称えますが、それと同時に私たちのコミュニティーの正義、尊厳、愛のために立ち上がります。ドジャースよ、私たちとともにいてください。常にあなたたちを支えてきたこの街とともに、立ち上がってください」などと声明を発表した。トランプ政権下における移民政策に不満を持っており「最も弱い立場の人々を傷つけるためにその権力を使ってきた大統領を訪問することで、チームはスタジアムを満たしユニホームを着てチームに心を与える人々に背を向けることになるでしょう。正しい行動を取るよう促すことで私たちはホワイトハウスに、ロサンゼルスが思いやりと尊厳、そして移民の隣人たちとの連帯を意味する街であることを示すのです」などとした。

今年の訪問時には大多数が出席したが、ベネズエラ出身のグラテロルら一部の選手は参加せず、ベッツもレッドソックス時代の２０１９年には訪問を辞退したが、今年は出席していた。