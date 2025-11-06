再開から７年目となった今年の商業捕鯨は、釧路沖を含む道東沖でミンククジラ２１頭が捕獲され、５年ぶりに２０頭を超えた。

「海洋熱波」は続いたものの水温は比較的安定し、餌が豊富だったためか脂乗りも良かったという。

釧路市や日本小型捕鯨協会によると、今年は３事業者計４隻が８月２０日〜９月２０日に操業した。荒天が予想されたことから、昨年より１か月ほど早く漁を切り上げたが、２０１９年に商業捕鯨が再開されて以降では、２０年の４１頭、１９年の３３頭に次ぐ頭数だった。

同協会の貝良文会長は「冷たい親潮が釧路沖まで入らず、より東側の根室・花咲沖で低い水温帯を探す漁が多かった。近年の中では水温が低めで、脂が乗り、値段は良かった」と振り返った。ニタリクジラも狙ったが水揚げはなかった。

釧路市は１９５２年から１０年連続で捕鯨頭数が日本一となり、鯨肉は家庭や飲食店の定番メニューだった。８８年に商業捕鯨はいったん終了したが、２００２年に釧路沖で調査捕鯨が始まり、再興させる動きが始まった。日本が国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）を脱退して１９年７月に商業捕鯨を再開させると、活動はさらに盛んになった。

商業捕鯨は船上で内臓を取り除いて水揚げできるため、鯨肉が調査の「副産物」だった調査捕鯨と異なり、鮮度の良い肉が提供できるという。市水産港湾空港部の小林裕司・水産統括監は「クジラのまち・釧路を盛り上げるため、来年の漁にも期待したい」と話した。