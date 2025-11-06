バイオリニストの高嶋ちさ子(57)が、自身の音楽イベントに来ていたダウン症の姉・みっちゃんこと未知子さんの行動に驚いてしまったそうだ。

【映像】ダウン症の姉・未知子さんとのLINEや家族ショット

Instagramでは、91歳の誕生日を迎えた父親をお祝いした際の家族ショットや、高嶋のテレビ番組での発言を注意する未知子さんからの“お叱りLINE”など、家族との日常を発信している高嶋。

「終演後にみっちゃんが楽屋に来て…」

2025年11月5日は、前日に開催された「高嶋ちさ子のザワつく！昭和歌謡祭」のオフショットを投稿。未知子さんも豪華アーティストが出演した歌謡祭を楽しんだそうで、「終演後にみっちゃんが楽屋に来て、マッチに当たり前のように会いに行くと言うから、マッチなんてそんな簡単に会えるもんじゃないんだよ！と言ったのですが、どうしても会うと言って聞かず…けど快く写真を撮ってくださいました。まるで旧知の仲のように…本当にお優しいです。そしてなんと未唯さんは『お姉さまいらしてるの』って声をかけてくださり、みっちゃんとも写真を撮ってくださいました。みんな本当に優しい…」と、楽屋での未知子さんの様子を紹介している。

この投稿にファンからは「みっちゃん大好きなマッチさんと良かったですね」「お姉さん、人気者」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）