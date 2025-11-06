ＪＥＳＣＯホールディングス<1434.T>はＥＰＣ（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ：設計、Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ：調達、Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ：建設）事業を展開。国内ＥＰＣでは今後の拡大が期待される再生可能エネルギーや無線通信インフラ設備を注力分野として取り組んでいる。



２６年８月期通期の連結営業利益は前期比４．５％増の１８億円を見込み、期末一括配当は前期比８円増配の４８円を計画。国内ＥＰＣの３つの成長領域である「太陽光発電設備」「電気設備」「通信システム」での事業拡大を柱とし、アセアンＥＰＣでの設計・積算の受注拡大、不動産事業の安定収益化のもと更なる成長を目指すとしている。



株価は１０月３１日に戻り高値１３２７円をつけたあと上げ一服となっているが、中期トレンドを示す７５日移動平均線は上昇基調。ＰＥＲに割安感もあり、押し目は拾い場と捉えたい。（参）



出所：MINKABU PRESS