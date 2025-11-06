ファインシンが一時Ｓ高、販売価格の是正効果発現で２６年３月期業績予想を上方修正

ファインシンター<5994.T>が一時ストップ高の水準となる１９８６円に買われ、年初来高値を更新した。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の経常利益予想は従来の見通しから６億円増額して１１億円（前期比２．３倍）に引き上げており、評価された。



売上高予想は２０億円増額して４４０億円（同３．０％増）に修正した。主要顧客のグローバルでの生産・販売が好調に推移する。原材料価格に関し過年度における単価変動に伴う販売価格への反映が行われたことも、収益を押し上げる。９月中間期の売上高は２３０億３９００万円（前年同期比１０．５％増）、経常損益は１０億３００万円の黒字（前年同期は３億１６００万円の赤字）となった。



出所：MINKABU PRESS