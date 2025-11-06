息子などになりすまして、岡山市中区に住む84歳の女性から現金150万円をだまし取った疑いで東大阪市生まれで住居不定の少年（19）がきのう（5日）緊急逮捕されました。

警察によりますと少年（19）は何者かと共謀し、息子などになりすまして現金をだまし取ろうと考え、今月3日から5日までの間、息子になりすました何者かが複数回にわたり岡山市中区の女性（84）に電話をかけて「株で儲けたけど税金の未納が200万円ある」「今日中に200万円支払わないといけないから150万円貸してくれないか」「友達が代わりに取りに行く」などと嘘を言い、5日、息子の友達になりすました少年が女性のもとを訪れ、現金150万円をだまし取った詐欺の疑いが持たれています。



警察は女性の家族からの110番通報をうけて、少年を行方を追っていたところ、岡山市中区関地区で少年を発見しました。その後、職務質問を行うなど捜査を進め、少年の容疑を特定し、緊急逮捕したものです。



調べに対して少年は「現金150万円を受け取りに行くように頼まれて行っただけで、だまし取ったつもりはない」と話し、容疑を否認しているということです。