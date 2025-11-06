

クマ被害が相次いでいる。写真はイメージ（写真：鬼太鼓／PIXTA）

【ランキングを見る】クマの出没が多い秋田や岩手の少子化は10年でこんなに進んでいる

連日のように、人やペットがクマに襲われるニュースが続いている。筆者は数年前、取材に訪れた記者に「少子化ワースト5エリアすべてが東北で、激しい出生減・人口減にあることからも、早々にクマの害が深刻になるでしょう」と伝えていた。そのときはネタ話でもあるかのように「その視点、おもしろいですね！」などと笑われたが、残念ながらわずか数年で的中する事態となってしまった。

兵庫県立大学自然・環境科学研究所の横山真弓教授は先月末のABCニュースの記事で、クマの深刻な被害が増加している原因は

・ドングリの凶作（しかしこれによってヒト生活圏への侵入はこれまでなかったとのこと）

・クマの個体数の増加（全国的に増加傾向で、岐阜と滋賀では年15％増加）

にあり、その背景に「人の山離れ」があると指摘している。

少子化ワースト5はすべて東北

クマもヒトも同じ哺乳動物であり、日本は中山間地域が64％を占める「山の国」である。ゆえに、山に生息する動物たちと里のヒトとの共存社会であるといってよい。人口が減るだけではなく、その前段階として激しく高齢化することは、ヒトと動物の共存ではなく、ヒトと動物の生存競争へと変化を生み出すことは想像にかたくない。

筆者は人口動態を研究しているなかで、「若者、特に女性が20代前半でだるま落としのように東北からいなくなる」ことと「いない女性からは子が生まれないこと」のダブルパンチで東北地方の高齢化が急速に進んでいることを東北各地での講演会で指摘してきた。若者減と出生減で人口構造の高齢化が激しく進む東北各地において、「出生大幅減の上流にある若年女性減がもたらす人口減の未来」について、警鐘を鳴らし、女性の地元雇用定着を人口減対策の要と考えるよう訴え続けてきた。

地元に残ってくれた女性、地元の母親たちが産まないから出生数が他の都道府県より大きく減っているのではなく、若年女性が就職期に他よりも大きく地元を去っていくから、全国トップクラスの出生減、すなわち「超少子化社会・東北」となっていることをデータとともに繰り返し伝えてきた。

2014年と2024年の出生数を比較すると、日本は全国平均では31.6％の出生減となっている（ランキング表参照）。しかし、ワースト5をみるとわずか10年で41〜45％も減少し、秋田県、岩手県、福島県、青森県、山形県とすべて東北地方となっている。

少子化を出生率の低下だけで考えてきた人には予想しにくい事態かもしれないが、出生率はあくまでも「地元に残った女性1人あたりが生涯に子を持つ数の指標」であり、地元から主に就職でいなくなった女性たちが地元で産むはずだった「出生機会損失」の影響はまったく反映されない。





また、就職で地元からいなくなるのは20代前半の女性たちがほとんどのため、ほぼ未婚女性である。つまり、女性の流出≒未婚女性の流出＝地元女性の有配偶率の自動上昇、という流れが起こっており、就職流出だけで出生率が高くなってしまうという厄介な状況となっている。

統計的な詳説は省くが、就職をメインとした20代女性人流が活発な日本において「自治体出生率は少子化度合いの比較指標とならない」ことに留意が必要である。

宮城県（仙台）のもつ東北の雇用人口ダム機能が決壊

また、少子化ワースト5すべてが東北地方であるとともに、中核都市仙台市をもつ宮城県もワースト12位と高い位置にランクインしている。中高年世代は、宮城県はほかの東北5県から若者が就職でやってくるから、若者減から唯一まぬかれている「勝ち組エリアでは？」と思う人が多いが、実はそうではない。

学生（10代後半人口）こそ転入超過（転入数＞転出数）にあるものの、東京圏に大量に若者を就職転出超過させているため、20代人口の社会減が大きく、その結果として県自体も2016年以降、総数で転出超過エリアとなってしまっている（コロナによる影響下の22年を除く）。つまり宮城県（仙台）のもつ東北の雇用人口ダム機能がすでに弱体化し、決壊を起こしているのである。

結婚していて当たり前だった世代の高齢者ほど、少子化というとお母さんが産まなくなる、という発想になりやすいが、地方では「若い女性が山を降り、里をも去る」ことが少子化に大きな影響をもたらしている。就職で去って地元にいない女性から地元の結婚は発生しないし、当然、子も生まれないからだ。

日本全国、未婚化（婚姻減）が少子化の主因である状況は同じであるが、女性雇用に魅力がないエリアほど、「女性が去っていくために少子化が加速している」状況にあるというのが、統計的実態となる。つまり、出生減が起こる前に、若者（若年女性）減が起こっている。そうなると、残された人口の高齢化はさらに角度がついて加速する。

クマに対応しようにも高齢者ばかり

クマに対応しようにも、ヒトが少ない以前に、高齢化していてパワー的に対応に苦慮することになる。2020年国勢調査で人口構造を調べてみると、20代を中心に転入超過にある埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県は40代人口が最も多く、ついで50代人口が多い。

一方、宮城県を除く東北各地は、60代人口が最も多く、ついで70代人口が多い。最多人口ゾーンに20年もの格差が生じてしまっている。宮城県も最も多いのは40代人口であるものの、ついで60代人口となっている。これでは強靭な肉体を持つ猛獣のクマとの生存競争において、あまりにも不利である。

地方の深刻な少子化は「若者（特に女性）が就職で去ること」で起こっている、という正しい認識がもっと広まれば、東北で活発化している獣害が、「ヒトは働ける場所を探して都会に移動し、クマはエサを探して里に移動する。ヒトもクマもよりよく生きるために同じような行動をとった結果」であることに気づくはずである。

1996年に女性の転入超過によって東京一極集中が発生してはや29年。

女性流出がリードする地方の急速な若者減・出生減からくる高齢化の結果生じた「ヒトとクマとの生存競争の激化」に対して、クマ対策に国が本腰を入れて乗り出さねばならないステージにまできてしまったといえるだろう。

冒頭で紹介した横山教授は「過疎化と高齢化で、人の手が山に入らなくなっていることで、クマにとって住みやすい状態になっている」「人の生活圏は2年後、クマの生活圏に置き換わる可能性がある」と述べている。猟友会の高齢化によるクマへの対応力の低下が指摘されてきたが、猟友会はあくまでも趣味の団体であり、彼らの善意のもとに深刻なクマ害に対してこれまで策がとられてきたことを忘れてはならない。

クマ害は東北地方だけの問題ではなく、急速な人口減少によって浮上した「山の国」ニッポンの令和の国家的課題である。人口動態の分野の研究者である筆者からも改めて、国が対策に乗り出すことの重要性を指摘しておきたい。

（天野 馨南子 ： ニッセイ基礎研究所 人口動態シニアリサーチャー）