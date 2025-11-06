Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

重さはわずか26g。その数字だけを見ると、最近の軽量ギアの1つで終わってしまうかもしれません。ですが、この軽さの奥には、単なるスペック比べに終わらない、「ランナーのさまざまなストレスを和らげる」という明確な哲学が宿っていました。

僕が「RS RUNMASTER RS-S811」を試してみて、そう直感した理由をお話しさせてください。

顔の一部と化す、まるでオーダーメイドのようなフィット感

Photo: 山田洋路

まず印象的だったのが、かけていることを忘れるほどの装着感です。ランニング中にサングラスを着けるのがどうも苦手…という方にこそ、この感覚は新鮮かもしれません。

Photo: 山田洋路

その秘密は、4,000名以上の日本人の頭部データから生まれたという「アジアンフィットフレーム」にありそう。こめかみを強く圧迫するのではなく、頭の形状に沿ってふわりと包み込むような設計です。さらに、自分の鼻の高さや幅に合わせられる調整可能なノーズパッドが、個々の顔に合わせたフィット感を追求できます。

Photo: 山田洋路

フィット感の実力を体感すべく、汗だくになるのを覚悟で坂道をダッシュしてみました。結果は期待以上。サングラスが浮いたり、視界が小刻みにブレたりすることはなく、汗で滑り落ちる気配さえありませんでした。

紫外線に反応する、インテリジェントなレンズ

Photo: 山田洋路

このサングラスの目玉機能の1つが、高機能な調光レンズです。室内ではほぼ透明だったレンズが、屋外に出ると紫外線に反応してスッと色が濃くなる。正直にいうと、色の変化は一瞬で切り替わるマジックのような速さではありません。でも、むしろそれがいい。いつの間にか、その場の明るさに最適な状態へチューニングしてくれる感覚です。

晴天時の可視光線透過率約15％から曇天時の約70％まで、賢く「おまかせ」できるこの自動調光機能は、日々のトレーニングに欠かせないものになりそうです。

視界を拓き、ランナーの瞳を守るためのテクノロジー

Photo: 山田洋路

このレンズ、ただ色が変わるだけではないんです。

まず、フレームが視界を遮らない「シリンダー設計」が解放感をもたらします。路面の状況なども見やすい、ハイコントラストな視界もさることながら、個人的に感動したのが内側の防曇コーティングです。試しに少し気温の低い朝方、マスクをつけて走ってみたのですが、自分の息で視界が真っ白になる、あの煩わしい現象が軽減されました。これなら、冬場のランニングや人が多い場所を走るときでも、快適に集中力を維持できそうです。

Photo: 山田洋路

さらに心強いのが、レンズ素材そのものにUV吸収剤が練り込まれている点。つまり、表面に細かい傷がついたとしても、紫外線カット性能が長持ちする、ということです。（※1）

素材は耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂とのことで、万が一の飛来物からも大切な瞳を保護するのに役立ちます。（※2）これはもう、ランナーにとっての「お守り」といってもいいかもしれません。

（※1）紫外線カット率は自社検査器(LINSHANG社 LS162Transmission Meter)で測定。（※2）自社試験（実験方法:直径4cm、260gの鉄球を1mの高さから落下）において、ポリカーボネイト製レンズは割れなかった。

走るための「ストレス軽減」という体験価値

Photo: 山田洋路

空気のような軽さ、汗をものともしないフィット感、そして天候を問わず最適な視界を保つインテリジェントなレンズ…。

「RS RUNMASTER RS-S811」 は、「走ることに純粋に没頭したい」と望む方、そして何より「サングラスが苦手」だった方にこそ、この身体の一部になるような一体感を体験してみてほしいと思える1本でした。

この「ストレス軽減」という感覚が、自己ベストを更新するための1ピースになるかもしれませんね。異次元の軽さがもたらす世界に興味が湧いたら、ぜひプロジェクトページを覗いてみてください。

【全天候型調光レンズ】鮮明に走りのパフォーマンスを上げる高機能サングラス 8,600円 【光触媒加工付き】約25%OFF machi-yaで見る

>>【全天候型調光レンズ】鮮明に走りのパフォーマンスを上げる高機能サングラス

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。