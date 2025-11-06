10時の日経平均は688円高の5万900円、アドテストが196.54円押し上げ 10時の日経平均は688円高の5万900円、アドテストが196.54円押し上げ

6日10時現在の日経平均株価は前日比688.09円（1.37％）高の5万900.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1137、値下がりは403、変わらずは71と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を196.54円押し上げている。次いでファストリ <9983>が56.96円、フジクラ <5803>が50.31円、ダイキン <6367>が29.75円、ＴＤＫ <6762>が26.07円と続く。



マイナス寄与度は3.96円の押し下げでイオン <8267>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が3.59円、エムスリー <2413>が3.41円、スクリン <7735>が3.14円、ソシオネクス <6526>が2.94円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、その他製品、電気機器、機械と続く。値下がり上位には鉄鋼、陸運、ゴム製品が並んでいる。



※10時0分12秒時点



株探ニュース

