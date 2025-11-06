フジテレビ連続ドラマ「小さい頃は、神様がいて」（木曜後10・00）の第5話が、6日に放送される。北村有起哉（51）と仲間由紀恵（46）が演じる夫婦を軸に3世帯の思いが交錯していくホームコメディー。今回の放送から新章とも言える局面に突入し、プロデューサーの田淵麻子氏がスポニチ本紙の取材に「家族のステレオタイプを越えたあり方を伝えていきたい」と力を込めた。

作中では、社会人として自立した長男（小瀧望）と大学生の長女（近藤華）を持つ北村と仲間の夫婦、阿川佐和子（72）と草刈正雄（73）が演じる老夫婦、小野花梨（27）と石井杏奈（27）が演じる同性愛カップルの3世帯の交流を軸に物語が進んでいく。第4話では阿川と草刈の老夫婦が、事故で両親を失った孫を引き取る様子が描かれた。

一方で北村と仲間の家族は「娘が20歳になったら離婚する」という前提で物語が進んでおり、長男と長女はそれに気がついている。田淵氏は「長男と長女。子供たちがこの作品の裏主人公でもあるんです」と今後のストーリー展開に含みを持たせた。

通常のドラマは主人公夫婦の離婚の決断に向けて物語が進行していく。そんな中、田淵氏は「作中で長女が20歳になるのは12月4日。今作でも実際に12月4日の放送で離婚に対する結論を出します」ときっぱり。「そこから子供たちがどう成長していくのか、その先に家族がどう変化していくか。そこまでしっかり描いていくことになる」。重大な決断を最終回に置かず、その先のストーリーまで描いていくというドラマの作り方は異例でもある。

ただドラマでは物語の大きな展開だけでなく、3世帯が織りなす交流も見所の一つだ。日常の細やかな会話やしぐさに登場人物たちがどう反応するか。何げない日常も視聴者の心をつかんでいる。そんなストーリーに一層の説得力を与えているのが主題歌「天までとどけ」を担当するシンガー・ソングライターの松任谷由実（71）の歌でもある。

タイトルの「小さい頃は、神様がいて」は、松任谷の代表曲「やさしさに包まれたなら」の歌詞の一部分。田淵氏と脚本の岡田惠和氏が相談した上で決定した。「岡田さんが松任谷さんの曲を聞きながら台本を書く中で、人と暮らすのはハッピーなことだけじゃないし大変なこともある。それでも選択しながら何かを得たり、失ったりする。そんな人生の苦楽をマイナスじゃないイメージで伝える言葉が“小さい頃は、神様がいて”という言葉だった」と表題に込めた思いを明かした。

作中では毎回、松任谷の過去の曲が効果的に使用されており、それを楽しみにする視聴者も少なくない。「初回放送では『やさしさに包まれたなら』を劇中歌に使用したので、2話以降もという話しで今の形になりました。さまざまな世代の人の心に刺さる松任谷さんの曲だからこそ、今作のテーマにぴったり」と手応えをのぞかせた。

コメディー作ではあるが、どこの家庭にもありふれている普遍的な光景がちりばめられている今作。田淵氏は「きれい事ばかり描くつもりはないし、一つの正解だけを描くつもりはない」と多様化する家族のあり方を問いかける作品でもある。物語はいよいよ新章に突入。「子供たちが今後、どのように成長するのか。夫婦がどう変化していくのか。完璧じゃないけれどそれも含めて愛すべき存在にどうなっていくか。そこを楽しみにしてほしい」と視聴者に呼びかけた。（終わり）