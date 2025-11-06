青木マッチョ、相方＆元相方と『ラヴィット！』感動の共演 新居も生決定
お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが、6日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。自身の新居企画の集大成ともなる今回、相方の赤木細マッチョ、元相方の鈴木ロン毛が登場し、スタジオに3人が集結する夢がかなった。
【予告動画】青木マッチョの新居がついに決定！
新居について2択まで絞られ、スタジオでマッチョが決断するというタイミングで、まずは細マッチョが登場し、かけおち2人として『ラヴィット！』初出演が実現。その後、決断を前に、マッチョの足跡をたどるVTRが放映された。
その中で、ロン毛も登場し、自身が脱退することになった理由を語る一幕も。VTR後、トリオ時代に披露していた「かけおち大回転」という芸で、マッチョの新居を決定する流れとなり、まさかのロン毛がスタジオへのサプライズ登場を果たした。
登場時から涙を流していたロン毛は「（VTRを見ていて）グッときちゃって」とコメント。マッチョは、ロン毛の登場を喜びながら「泣き顔は初めて見ました」とかみしめるように語り、自身の夢でもあった「かけおち3人」での『ラヴィット！』出演をかなえた。
その後、トリオでの「かけおち大回転」も見事に決めて、マッチョが杉並エリアの築浅デザイナーズマンション・家賃18万9000円に住むことが決まった。
