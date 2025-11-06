米最高裁は5日、トランプ政権が国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づいて各国に課した関税の合憲性を問う訴訟の口頭弁論を開始した/Mario Tama/Getty Images

（CNN）米最高裁は5日、トランプ政権が国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づいて各国に課した関税の合憲性を問う訴訟の口頭弁論を開始した。判事らは原告側、政権側の双方に厳しい質問を投げかけ、全体として関税の根拠に懐疑的な見方を示した。

最高裁は遅くとも来年6月末までに判断を示すとみられる。

裁判は米国の企業グループが4月に起こした。国際貿易裁判所は5月にトランプ大統領はIEEPAに基づいて包括的な関税を課す権限を有していないとの判断を示し、政権は直ちに控訴。その後、連邦控訴裁が8月に国際貿易裁判所の判断を支持していた。

最高裁での口頭弁論は2時間半にわたり、判事の大半が政権がIEEPAに基づいて無制限に関税を課す事態を懸念していることが示された。判事9人のうちロバーツ長官を含む6人が保守派。

ロバーツ長官は「これは米国民への課税の手段であり、課税は常に議会の中核権限だった」と指摘した。一方で保守派のカバノー判事は、ニクソン元大統領の政権時に下級審が同様の法律に基づいて世界的な関税を課すことを認めたことを繰り返し指摘した。

トランプ氏は4日、最高裁の判断は米国の命運を分けるとの考えを示し、合憲だと認められなければ「長年にわたって米国を利用してきた他国に対して、事実上無防備となる」と自身のSNSで主張した。

最高裁はこれまで、重要な裁判で第2次トランプ政権に有利に働く判断を示してきた。今回の裁判で下級裁の判断を支持すれば、トランプ氏の政権運営に初めて大きくブレーキをかけるものとなる可能性がある。