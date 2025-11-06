みなさん、こんにちは！ 西山貴浩でございます！

いやぁ〜、津ＳＧダービーは疲れました。エンジンは悪くなかったんですけど、うまくいかなかったですね。優勝は末永和也。やっぱりうまいですね。ダービーを終えて賞金ランクは７位。いよいよ勝負の１１月です。

まるがめ７３周年記念、徳山７２周年記念のＧ機Γ佳膕颪畔＿ＳＧチャレンジカップに出場します。徳山は２０２０年のオーシャンカップでＧ欺蕋屐△修靴萄ＧのオーシャンカップでＳＧ初Ｖと何かと牘鎰瓩里△襯譟璽江譴任垢らね。そして、チャレンジカップの舞台は福岡。地元です。すでに西山ダディダディさんとのＰＲ動画が公開されていますが、収録も楽しかったですよ。

実際にグランプリに行ってグランプリで勝つためにはベスト６からのスタートじゃないと難しいというのを体験してきましたからね。何としても賞金上位６人に入りたいです。

しびれる１１月の勝負駆けですが、この爐靴咾譴覘畭慮海できるのも、賞金ランクでこの位置にいるからこそ。爐靴咾譴覘瓮譟璽垢続きますが、しっかりと楽しんでいきたいと思います。

プロ野球ではソフトバンクが日本一になりました。クライマックスシリーズ、日本シリーズといい試合を見せてくれてすごく刺激になりますよね。親交がある選手も多いですし、ソフトバンクの日本一はすごく力になります。勝負の１１月を前に勇気をもらいました。

そして、１１月６日はレース中の事故で亡くなった中田達也の命日です。今までもずっと達也と一緒に走ってきましたし、これからも一緒です。いつも心の中に達也がいます。昨年１０月にどうしても取りたかった純地元の若松７２周年記念で優勝した時も徳山のオーシャンカップで勝った時も達也の存在を感じていました。１１月も達也が後押ししてくれると思います。

「達也とともに…」――。このセリフを大きな舞台で勝った時に言えるように…。これを誰よりも喜んでくれるのは達也の親御さんだと思うので頑張らなきゃいけないですね。

先日、ＧIIモータボート大賞が開催中の下関ボートでトークショーをやってきました。池田浩二さんがファンとのジャンケン大会でファンを全滅させてしまいました。勝ったファンにプレゼントをあげる予定だったのに全員に勝ってしまうなんて…。よく宿舎でアイスを賭けてジャンケンをするんですけど、池田さん、いつもはそんなにジャンケン強くないんですけどね。あの舞台で勝負強さを発揮していました（笑い）。