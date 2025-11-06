『グレー色ジーンズ』どう穿く？【GU】40・50代が真似したい「垢抜けコーデ」

世界的トレンドとして注目を集めているデニムアイテム。ミドル世代がこれから買うなら、秋冬のトレンドカラーの「グレー」のジーンズが狙い目かも。クールで落ち着いた雰囲気を放つグレージーンズは、カジュアルながらも大人っぽく取り入れられそう。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる最旬ジーンズコーデを解説するので、ぜひ真似してみて。

ツイード調カーデと合わせて上品カジュアルに

【GU】「リラックスワイドフレアジーンズ」＜ダークグレー＞\2,490（税込・セール価格）

裾にかけて美しく広がるフレアシルエットのジーンズ。シックなダークグレーが上品で、ミドル世代のデイリーコーデにぴったりです。カジュアルなジーンズコーデを大人っぽく仕上げるなら、Natsukiさんのように上品なカーディガンを合わせてきれいめに引き寄せて。ジャケット感覚で着られるきちんと感のあるデザインで、シンプルなワンツーでもサマになります。

大人っぽさと女性らしさを両立したモノトーンコーデ

【GU】「デニムタックトラウザー」＜ダークグレー＞\2,990（税込）

ストンと落ちるワイドストレートシルエットが美しいジーンズ。ダークグレーがクールな雰囲気を放ち、大人っぽい着こなしを叶えてくれそう。スウェットと合わせたラフなスタイリングも、フリルブラウスを投入すればグンと華やかな雰囲気に。アクセントとして足元にアニマル柄のシューズと合わせると、レディムード漂う最旬コーデの完成。

