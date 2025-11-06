ママさんが寝る準備をしていると、ベッドの上にある一点を見上げるキジトラ姉妹の姿が。2人が見ていたものの正体とは...？その後の可愛すぎる姿にも注目が集まっています。

話題の投稿は記事執筆時点で15.4万回再生を突破し、「いやいや、これは可愛いが過ぎる」「この光景胸キュンですw」「言葉が話せない分目線や行動で訴えかけてきますよね。それがまたたまらなく可愛い」といった声が寄せられています。

【動画：暖かい日、『暖房はつけなくても大丈夫』と思っていたら…2匹の猫が見せた『可愛すぎる行動』】

姉妹猫が見上げる先には...

TikTokアカウント『asa_hota』に投稿されたのは、キジトラ猫の「あさり」ちゃん「ほたて」ちゃんの姿。生まれたときからいつも一緒の仲良し姉妹で、短毛があさりちゃん、長毛がほたてちゃんなのだそう。

ある夜、ママさんが寝る準備をしていたときのこと。この日は暖かかったそうで「暖房はいらないかな」と思っていると、あさりちゃんとほたてちゃんがベッドに乗って、ある一点を見上げていたのだとか。

暖房を心待ちにする姉妹

あさりちゃんとほたてちゃんが見上げる先には、エアコンの姿が。仲良く並んで、じっとエアコンのほうを見つめていたという2人。2人の後ろ姿からは、「暖かい風はまだかニャ」「きっと、もうそろそろニャ」という会話が聞こえてきそう。

暖房を心待ちにする姉妹の姿を見てしまったママさん。「今日は暖房はいいか」と思っていたはずが、2人の可愛さに負けてスイッチをオンしてしまったのだそう。こんな健気で可愛い姿を見せられたら、付けてしまうのも頷けます。

大満足でおやすみニャさい

暖かい風が吹いてきたら、姉妹は仲良くくっついて眠ってしまったのだそう。「気持ち良いニャ」「幸せニャ」と夢の中でも会話していそうな満足気な表情をしていたのだとか。ママさんは姉妹の寝姿を見て、「とっても幸せな気持ちになった」といいます。

姉妹は本当に仲良しで、毎晩のようにお互いを毛繕いし合っているそう。ママさんも、2人のペロペロタイムを見るのが楽しみなのだとか。姉妹一緒にママさんに迎えられた保護猫だというあさりちゃんとほたてちゃん。これからも優しいママさんのもとで、安心して暮らしていくことでしょう。

あさりちゃんとほたてちゃんが暖房待ちをする姿は、たくさんの人に癒やしと笑顔をもたらしました。

投稿には、「この2人のためなら頑張って電気代稼ぐ!」「これはつけずにいられない。暖かくてもつけちゃう」「はじめてエアコンになりたいと思った」「愛おしい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『asa_hota』には、今回紹介したあさりちゃんとほたてちゃんの愛くるしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『asa_hota』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。