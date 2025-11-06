冨安健洋は5日に27歳の誕生日を迎えた

元日本代表DF冨安健洋は、今年7月にイングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団して以降、所属チームのない状態が続いているなか、自身の公式SNSを更新。

5日に誕生日を迎え「Thank you for your messages!」と綴り、練習する近況を公開した。

冨安は2021年夏からアーセナルでプレーしていたが負傷も多く、昨季は公式戦でわずか6分間しかプレーできず。7月には双方合意により契約が解除されたことが発表されていた。現在も所属チームのないなかでも、多くのクラブが獲得を検討する存在になっているとされる。

そんななか5日に冨安は27歳の誕生日を迎え、古巣のアーセナルもSNSで祝っていた。そして冨安は自身の公式インスタグラムで「Turned 27. Thank you for your messages! See you soon. #ありがとう」と綴り、ボールを使ったトレーニングや走る様子などの近況を公開している。

ファンからも「完全復帰信じてます！」「いつまでも待ってます！」「ボール蹴ってる！」「これは日本サッカー界に朗報ですね！」「世界のトミが復帰だー！」「走ってるー！」と、さまざまなコメントが寄せられられている。

またなでしこジャパンMF長谷川唯は「おめでとみ」、田中碧や板倉滉、吉田麻也らや他J多数のJリーガーなどがコメントを寄せている。（FOOTBALL ZONE編集部）