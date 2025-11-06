IS:SUE、ポップでクールな新ビジュアル公開 「Reebok」人気モデルを履きこなす
ガールズグループ・IS:SUEが、スポーツブランド「Reebok」の「25AWコラボレーション」新ビジュアル第2弾「CLUB C 85（クラブシー 85）」「CLASSIC LEATHER（クラシック レザー」が公開された。
【写真】圧巻パフォーマンスで視線を集めるIS:SUE
今回のビジュアルでは、不動の人気モデル「CLUB C 85」と「CLASSIC LEATHER」をIS:SUEがエネルギッシュな魅力をまとって履きこなす。「CLUB C 85」では、トレンド感のあるローカットシルエットに、IS:SUEらしいストリートエッセンスをプラス。レトロでありながらフレッシュな存在感が、足元からスタイル全体をアップデートする。
「CLASSIC LEATHER」では、シンプルなホワイトをベースにしながらも、カラーソックスやスポーティなスタイリングとの相性抜群な一足に。クリーンだけどキャッチー、どこか“ガールズクラッシュ”なムードを放つ。
