ÇòÉ´¹ç½÷ÂçÂ´¥°¥é¥É¥ë¡¢Çò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡õ¥Û¥¿¥ó¤Ï¤¸¤±¤½¤¦¤Ê93¥»¥ó¥Á¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê25¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÃÀ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÉ¾È½¤è¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡°áÁõ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÀ¶Á¿¤Ç¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Çò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¸Ä¼¼¥«¥Õ¥§¤Î¼Ì¿¿¿Íµ¤¤À¤«¤é¡¢°ã¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¥Ï¡¼¥È¡×¤È¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ï¤¸¤±¤½¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ä¡¢¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿Çö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ËSexy¡×¡ÖBeautiful Angel¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¤¤¡×¡ÖË¨¤¨Ë¨¤¨¡×¡ÖÆ©¤±¤ë·ì´ÉÍýÁÛ¡×¡Ö¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿·ÅÄ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇòÉ´¹ç½÷Âçºß³ØÃæ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î¤Ë¤Ï1stDVD¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¤òÈ¯Çä¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ï93¥»¥ó¥Á¤ÎH¥«¥Ã¥×¡£¡ÖÎáÏÂ1¥¨¥í¤¤´°Çä¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆÃµ»¤Ï°Å»»¡£·ì±Õ·¿A¡£
º£·î16Æü¤Ë¤Ï2ndDVD¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£