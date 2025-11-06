女優でタレントの秦瑞穂（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。ラストグラビアDVD「Finale」のカットを一部公開した。

「今日もお疲れ様 また明日〜！！！」とつづり、肌色に近いバンドゥビキニ水着での撮影ショットを投稿。また、グレーを基調とした浴衣姿でイスに座り、胸元や艶やかな脚を大胆にはだけさせた1枚も披露した。

さらに、「フィリピンで食べたマンゴーが忘れられません」と、半分にカットしたマンゴーをパクッとかぶりついた写真も投稿した。

ファンやフォロワーからも「セクシー」「色っぽい」「むちゃくちゃドキドキ」「ヤバイ」「キレイな脚」「すっっっごい生足ちゅるんちゅるん」「たまりません」「美しく魅力的な女神」などのコメントが寄せられた。

秦は長野市出身。15歳だった05年8月にイエローキャブ新人オーディションでグランプリを受賞し、秦みずほとしてデビューした。12年2月に現在の本名に。16年ミス・ユニバース・ジャパン長野大会で準グランプリを受賞。同年に温泉ソムリエの資格、20年に入浴検定と銭湯検定を取得。「秘湯ロマン」は15年4月から旅人として出演している。