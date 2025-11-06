男性アイドルグループ、9bic（キュービック）が6日までに公式サイトを更新。メンバーの佐々木大河に重大なコンプライアンス違反が判明したとし、グループ脱退およびマネジメント契約の解除を報告した。

所属事務所は「この度、メンバー『佐々木大河』につきまして、重大なコンプライアンス違反が判明したため、慎重な協議の結果、2025年11月5日(水)付でグループ脱退および株式会社WAIWAIとのマネジメント契約を解除いたしました」と報告。「応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

残るメンバー5人もコメントを寄せ、それぞれがファンや関係者らに謝罪。黒澤胤也は「長年先輩が繋いでくれた9bicとして6人で上を目指して頑張っていきたいと思っていましたが、それが叶わないと分かって僕自身もとても悔しい気持ちでいっぱいです」と思いを明かした。

同グループは「現在を生きる王子様達」をコンセプトに結成。ユーチューバー「ハコイリムスコ」としても活動している。