「教科書や参考書･問題集を使わないほうが､成績が上がることもある」と語るのは偏差値35から東大合格を果たし、漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡壱誠氏です。

勉強をするときに、教科書や参考書・問題集を使うのは当たり前の行為ですね。むしろ、本を使わない勉強のほうが今はめずらしいくらいです。

その上、現在書店に行って参考書のコーナーを覗くと、クオリティーの高い参考書が本当にたくさん存在しています。僕も、学生から「この科目の勉強をするときに、どの参考書を使ったらいいですか？」と聞かれることはとても多いですし、それに対して「これがおすすめだよ」「これを使ってみたら？」とおすすめをすることも多いです。いい教材を使うことは、効率的な学習につながり、それが結果的に学力アップにつながるわけですね。

しかし、実はみなさんは、教科書や参考書・問題集を使わないほうが、成績が上がることもあるということをご存知でしょうか？

模試の復習で「何も使わない」勉強をすすめた理由

例えば最近、東大志望の浪人生からこんな質問を受けました。

「西岡先生、来週すごく重要な模試があって、その復習をやろうと思っています。特に世界史が苦手なので、この際だから一気に世界史を復習したいです。今まで使っている参考書を見直すのがいいですか？ それとも、問題集を解いたほうがいいですか？」

多くの受験生なら、この生徒のように復習するときには「参考書を開いて知識を整理する」か「問題集を解いて復習する」かの2択で考えると思います。どちらも「正しい勉強法」として紹介されることが多いでしょう。

でも、僕はその質問にこう答えました。

「あえて、参考書も問題集も使わずに復習してみよう。白い紙を1枚用意して、古代から現代まで、とにかく覚えていることを順番に書き出していってみて。ローマ時代にはどんな出来事があったのか、中国の王朝はどんな順番で変わっていったのか、ヨーロッパはどんなふうに発展したのか、近代には何が起きたのか……。

2時間くらいあれば、穴だらけでも自分なりの“世界史年表”を作れるはずだよ。そして、その穴を埋めるように復習していこう。『この時代の中国史があやふやだった』『あの人名が出てこなかった』というふうにね」

この勉強法は、近年注目を集めている「アクティブリコール（Active Recall）」という学習法です。

何も見ずに思い出し、ノーヒントの状態でどこまで再現できるかを試す。実は、この「思い出そうとする行為」こそが、最も効果的な復習になるのです。

思い出すことが、最強の勉強になる

アクティブリコールの考え方は非常にシンプルです。

脳は「情報を入力する」よりも、「情報を出力する」ことで記憶を強化します。つまり、読む・見る・聞くといった“受け身の学習”よりも、思い出す・書く・話すといった“能動的な学習”のほうが、記憶が定着しやすいのです。

例えば同じ1時間を勉強に使うとしても、参考書を読むのと、白紙に知識を書き出すのとでは、脳の使い方がまったく違います。参考書を読むのは「情報を受け取る」作業ですが、白紙に書き出すのは「情報を引き出す」作業です。

この「引き出す」という行為には、非常に大きなエネルギーが必要です。思考の回路を総動員し、記憶の断片をつなぎ合わせ、再構築していく。まさに脳がフル回転している状態になります。

勉強というのは、この「負荷」のかかる状態をどれだけ作り出せるかが勝負です。

ヒントが多く、考えやすい勉強法は一見効率的に見えますが、実は脳にあまり負荷をかけていません。

例えば、参考書を読めば答えがすぐにわかります。問題集を解けば、選択肢やヒントがすでに用意されています。つまり、誰かがあらかじめ“思考の道筋”を作ってくれているのです。

一方で、白紙に何も見ずに書き出すアクティブリコールでは、その道筋が一切ありません。自分の中にある記憶と知識だけで再構築するしかない。だからこそ、頭が本当の意味で「働く」ことになります。

このアクティブリコールを、スポーツでたとえるなら「筋トレ」です。参考書を読むのがストレッチだとしたら、アクティブリコールはバーベルを持ち上げるトレーニングにあたります。

ストレッチだけでは筋肉はつきません。実際に負荷をかけ、筋繊維を壊して修復することで強くなるのです。記憶も同じで、「思い出せなかった」という経験こそが、記憶を強くします。

また、アクティブリコールのもう1つの利点は、「自分が何を知らないか」を明確にできることです。

参考書を読むと、知っている部分も知らない部分も同じように目に入るので、自分の弱点が見えにくいのです。

しかし、白紙に書き出してみると、思い出せなかった部分がそのまま“空白”として残ります。

この空白こそが、次に勉強すべきポイントです。言い換えれば、アクティブリコールは“自分専用の復習ガイド”にもなるのです。

実践法：白紙で行うアクティブリコール





実際にこの方法を試してみるのはとても簡単です。

例えば世界史を勉強するとき、A4の白紙を1枚用意して、見出しも何も書かずに、思い出せる限りの知識を書いていきます。

「古代メソポタミア」「ギリシャ」「ローマ帝国」「唐・宋」「ルネサンス」など、年号や人名、出来事を思いつくままに書いていきましょう。

時間は1時間でも2時間でも構いません。大事なのは何も見ないでやることです。終わったら、参考書やノートを開いて自分の書いた内容と照らし合わせます。

そして抜けていた部分や間違えていた部分を赤ペンでチェックし、次の復習ではそこを重点的に覚え直します。この「思い出す→確認する→修正する」という流れを繰り返すことで、知識は“つぎはぎの暗記”ではなく“全体の構造としての理解”に変わっていきます。つまり、点ではなく線、線ではなく面として、知識がつながっていくのです。

何を隠そう、この勉強法は東大生の間でもよく行われています。僕自身も受験生のころから実践していました。僕は毎日夜、寝る前の15分ほどを使って、その日に勉強した内容を手帳やノートにまとめていました。

東大生に話を聞くと、「今日やった数学の問題で、間違えた箇所はどこだったか」「英語の長文で、どんな単語を見落としたか」「世界史で覚えられなかった年号は何だったか」などを、参考書を閉じたまま自分の言葉で書き出していく習慣があったという人は多いです。もちろん、完璧に思い出せない分野もあります。しかし、むしろ、うろ覚えのまま書いてみることで、自分の記憶の“あいまいな部分”が浮き彫りになります。

そしてそのあと、参考書で答え合わせをして、抜けていたところを一言メモしておく。これを毎日続けるだけで、知識の定着率が驚くほど上がります。このようにして、インプットではなくアウトプットを重視し、頭を使っている時間を濃くしていくことで、勉強の成果を最大化する訓練をしている人が多いわけです。

もちろん、参考書を使うこと自体が悪いわけではありません。でも、常に「参考書に頼る」状態では、頭を使うチャンスを失ってしまいます。大切なのは、「思い出す時間」をどれだけ作れるかです。

模試の復習、授業後の復習、試験前の総まとめ──どんな場面でも、一度は白紙を使って自分の頭の中だけで再現してみてください。最初は不安かもしれませんが、やってみると「思い出す力」がどんどん鍛えられていくはずです。参考書を閉じて、何も見ずに書き出す。それこそが、実は最も“頭を使う勉強法”なのです。

西岡 壱誠