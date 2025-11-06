元宝塚歌劇団娘役の女優、彩月つくしが6日、自身のインスタグラムで第2子となる次女を出産したことを発表した。

「このたび、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。「おかげさまで母子ともに健康です」と生まれたばかりの次女が小さな手で指をつかむショットを投稿した。

「新しい命のぬくもりに触れ、この上ない幸せとともに、命を育む尊さをあらためて感じています」と喜び。「これからもあたたかい目で見守っていただけたら幸いです」とつづった。

彩月は2011年、宝塚歌劇団に97期生として入団。2012年、雪組に配属。2016年、「ローマの休日」の千秋楽をもって、宝塚歌劇団を退団。退団後は「エリザベート」「TOP HAT」「マタ・ハリ」などにミュージカルを中心に活躍。学業との両立を志し、2017年に高等学校卒業程度認定試験に合格し、同年10月に慶大通信教育課程経済学部で入学。現在も 舞台出演や育児と並行して学業を継続している。

プライベートでは、22年1月に結婚を発表。翌23年7月に第1子となる長女出産を報告していた。