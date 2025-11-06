元セクシー女優でインフルエンサーのタレント三上悠亜（32）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。秋冬ファッションを投稿した。

「ヘアメンテ 最近は暗めの秋カラー」とメンテナンスしたヘアを公開。「着てるニットワンピはネックが斜めになってるのが大人っぽくてお気に入り 裾にフェザーがついてるので、ホリデーシーズンのディナーなどにも活躍しそうな上品なニットワンピです」と、自身が手がけるブランド「MISTREASS（ミストレアス）」のボディーライン際立つグレーのニットロングワンピース姿を披露した。

また、別の投稿では「本格的に寒くなってきて冬アウターの出番だね」とコートを紹介。「展示会でもアウターで1番人気だったダッフルコートが今週発売になります 全色可愛くてみんな色で悩んでた ホワイトは冬の妖精さんになれるのでおすすめ笑」とつづり、グレーのニットミニワンピースに茶色のロングブーツをコーディネートした、大きい襟のついた真っ白なダッフルコートショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「地上最強でNo．1で可愛すぎる」「かわいいの天才」「美人さん」「待ち受けにしたい」などのコメントが寄せられた。

三上は名古屋市出身。07年にAKB48の5期生オーディション合格も辞退。09年には第2期SKE48追加オーディションに合格した。14年に卒業。15年にセクシー女優デビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたる活躍をしている。X（旧ツイッター）のフォロワー数880万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。