エクスモーション <４３９４> はウエルスアドバイザーが６日付リポートで、Ｅモーションの投資判断「オーバーウエート」（強気）、想定株価レンジ１２００−１６００円を据え置いた。



同社の主力であるコンサルティングでは、人数と期間に収益が左右される「人月商売」が主流だが、今後はマンパワーに頼りすぎない収益モデルに転換することで人材に左右されずに業績を伸ばす体制を構築していく計画という。



また、生成ＡＩ支援サービス「ＣｏＢｒａｉｎ（コブレイン）」は新機能を追加したベータ版を１１月の展示会に出展する予定で、２６年１１月期にかけて注目度が高まれば、引き合いが増えると期待している。



６日のＥモーションの株価は前日比変わらずの８１１円で寄り付いている。