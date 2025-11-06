異素材ミックスで魅せる冬。「FURFUR」冬コレクション“DOUBLE”♡

レディースブランド「FURFUR（ファーファー）」から、2025年冬コレクション『DOUBLE』が登場。アニマル×ドット、レース×デニムなど、異素材を大胆に組み合わせた新しいスタイルが印象的です。11月5日(水)12:00より、公式オンラインストアおよび「USAGI ONLINE」でカタログ公開と同時に先行予約がスタート。質感のコントラストが織りなす冬の装いに、心まで高揚しそう♡

異素材が織りなす“DOUBLE”の世界



今季のテーマ“DOUBLE”は、異なる質感とムードを重ねることで生まれる新しい魅力を表現。フェミニンとマキシマリズムが共存するスタイルが印象的です。

レースビスチェ（\18,700）とデニムスカート（\23,100）の組み合わせや、ふわふわのイヤーマフ（\5,500）にボリュームあるティペット（\7,700）を重ねるスタイルなど。

冬らしい温もりと個性が同時に楽しめます。

「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」♡ユニセックスパンツ

日常をアップデートするFURFURの冬アイテム



カジュアル派には、パーカー（\19,800）とスカート（\16,500）のリラクシーな組み合わせがおすすめ。

フェミニンな雰囲気を纏いたい日は、ドレス（\27,500～\35,200）に繊細なネックレス（\6,600）をプラスして華やかに。

さらに、人気のコート（\29,700～\34,100）やセットアップ（\24,200）など、オン・オフ問わず活躍するアイテムが豊富にラインナップ。

デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが揃い、冬のスタイルを格上げしてくれます。

先行予約は11月5日(水)12:00スタート



2025年冬コレクション『DOUBLE』は、公式オンラインストア「FURFUR OFFICIAL ONLINE STORE」および「USAGI ONLINE」で先行予約受付中。

オンライン限定カラーのセットアップ（\24,200）や、冬らしいダウンジャケット（\39,600）など、特別感あるラインナップにも注目です。

お気に入りの一着をいち早く手に入れて、冬のおしゃれを先取りしましょう。

“DOUBLE”で冬のおしゃれに深みを



異素材の重なりが奏でる“DOUBLE”の世界は、冬の装いに新しい表情を与えてくれます。華やかさと温もりを両立したFURFURのコレクションで、自分らしいレイヤードを楽しんでみてはいかがでしょうか。

カタログを眺めるだけでもワクワクが止まらない♡お気に入りのアイテムで、この冬のスタイルをアップデートして。