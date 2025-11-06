¡ÖÇã¤¤Êª¤Îµ¢¤ê¤Ë¡×·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿½÷À(78)¤¬»àË´¡¡²¬»³»ÔËÌ¶èÅì¸Å¾¾¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç»ö¸Î
ºòÌë¡Ê5Æü¡Ë7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÅì¸Å¾¾¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢½÷À¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¤Î¤¢¤Ã¤¿¸òº¹ÅÀ¡¡ÃÏ¿Þ
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÅì¸Å¾¾¤ÎÌµ¿¦¤ÎÂ¼¼çÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡Ê6Æü¡Ë¸áÁ°5»þ39Ê¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»à°ø¤Ï¡¢º¸µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤Îµ¢¤ê¤Ë¿®¹æ¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤ò²£ÃÇÃæ¤À¤Ã¤¿
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¼¼ç¤µ¤ó¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¤Îµ¢¤ê¤Ë¿®¹æ¡¦²£ÃÇÊâÆ»¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë¡¢±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À(60)¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¾ÈÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢¼þÊÕ¤Ï°Å¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¸©Æâ¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î·ï¿ô¤Ï
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²¬»³¸©Æâ¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î·ï¿ô¤Ï36·ï36¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10¿Í¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£