【台風情報】台風２６号が発生　１１月に日本の南でダブル台風「非常に強い」発達する見通し　海面水温はどうなっている？

台風２６号が発生しました。１１月に、日本の南で『ダブル台風』となっています。



気象庁によりますと、６日午前３時、マリアナ諸島近くで熱帯低気圧が台風２６号（フォンウォン）になりました。台風は時速約２０キロで北北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルです。



■今後の進路暴風域ともなう予想



台風の中心は、７日午前６時にはフィリピンの東に移動し、中心気圧９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。





９日午前３時にはフィリピンの東で発達して「強い」台風になる見込みです。中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。予報円の中心から半径３５０キロ以内は風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。さらに１０日午前３時には「非常に強い」台風になる見込みです。中心の気圧は９４０ヘクトパスカルまで下がり、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルが予想されます。その後の進路はまだ定まっていません。■台風２５号は東南アジアへいっぽう気象庁の発表（６日午前６時４５分）によりますと、強い台風２５号（カルマエギ）は、６日午前６時には、強い勢力を保ったまま南シナ海にあり、中心気圧は９５５ヘクトパスカル、最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルとなっています。暴風警戒域は全域１１０キロになっています。その後７日にはベトナムに進み、勢力をやや弱める見込みで、８日には熱帯低気圧に変わる予想です。日本への直接の影響はありません。■海水温はどうなっている？気象庁の実況図によりますと、熱帯低気圧や台風が発生しているフィリピンの東の海は、１１月４日の時点で海面水温が３０度を超えているところがあります。（濃い茶色）また、水温の平年との差を見ると、フィリピンの東、また日本の南の海とも平年より１度や２度高くなっている様子が見てとれます。