前置き 人間関係がしんどい、と感じてしまう。そんな風に、一人で自分を責めていませんか？



もしあなたがそう感じているなら、どうか安心してください。それは、あなたがダメだからではありません。



実はあなた自身が、無意識のうちに「対人関係・強制終了ボタン」を押してしまっているだけかもしれないのです。



自己紹介



こんにちは。毒親カウンセラーの木村裕子です。私自身、虐待とネグレクトを受けて育ち、かつては対人関係で自爆を繰り返していました。親との関係がうまく築けなかった私が、社会に出ていきなり良好な対人関係を築けるわけがありません。できるわけないんです。



「どうして私の人間関係はうまくいかないんだろう…」



そう悩み、生きづらさを感じていた私がセルフカウンセリングを通してたどり着いた根本原因。それは、毒親から植え付けられた「奴隷教育」でした。



この「奴隷教育」によって、私たちの心には知らず知らずのうちに、人間関係を自ら破壊してしまう「自爆スイッチ」が埋め込まれてしまうのです。



でも、大丈夫です。そのスイッチは、あなた自身の力でオフにすることができます。



この記事では、まずあなたが無意識に押してしまっている「自爆スイッチ」の正体を暴き、そのスイッチが作られた根本原因を解き明かします。そして、この記事を読み終える頃には、その呪われたスイッチをOFFにするための具体的な方法を、あなたは手にしているはずです。



この先では、実際に「自爆スイッチ」を解除し、毒親の支配から抜け出して、驚くほど人間関係が楽になった方々の「スカッとする逆転劇」を実話としてご紹介します。



結婚相手の親が毒親だった…「不幸一直線！」の状況から、夫と協力して幸せを掴んだ妻の話。



「産まなきゃよかった」と言われ続け、罪悪感に苛まれていた女性が、ついに自分軸で生きられるようになった話。



常に親の顔色をうかがっていた女性が、人間関係が楽になり、ついにデートの約束までできるようになった話。



もう、誰かの顔色をうかがって疲弊する必要はありません。この記事を読んで、あなたも「生きづらさ」から卒業し、軽やかで心地いい人間関係を築くための具体的な一歩を踏み出してみませんか？



【実録】毒親を黙らせた「スカッと逆転劇」３選



お待たせしました。それでは、絶望的な日々から、相談者さんたちはいかにして脱出し、「最高の仕返し」を成し遂げたのか。その具体的なストーリーと戦略を解説していきます。



ケース1：「最悪な結婚」の危機から、夫と共に毒親に立ち向かった妻



Aさん（30代男性）からのご相談は、彼の妻が義両親（妻から見て実親）と共依存関係にあるというものでした。妻自身も「親がおかしい」と理解しているものの、いざとなると親を優先し、夫であるAさんをないがしろにしてしまう…。このままでは幸せになれないと分かっていながら、どうすることもできずにいました。



この問題を解決する鍵は、妻自身が「自分の足で立つ」と決意することでした。夫であるCさんにできるのは、妻を無理やり引き離すことではなく、彼女が自分の意思で親と向き合えるよう、「絶対的な味方」として寄り添い続けることです。



夫という安全地帯を得た妻は、ついに親と対峙する勇気を持ちました。そして、親からの理不尽な要求に対して、初めて「NO」を突きつけたのです。もちろん、親は激怒しましたが、彼女はもう一人ではありませんでした。