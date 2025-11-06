ドジャースのウィル・スミス捕手が５日（日本時間６日）、ロサンゼルス市内のファストフード店で店員役を務めた。ド軍専門メディア「ドジャース・ネーション」が伝えたもので、インタビューではＦＡとなったミゲル・ロハス内野手、キケ・ヘルナンデス内野手の残留を熱望した。

チキンフィンガーで有名な「Ｒａｉｓｉｎｇ Ｃａｎｅ’ｓ」で店員役を務めたスミス。慣れた手つきでレジを打ち、ドリンクを用意。出来上がった料理を手渡し、笑みを浮かべた。開店前には数１００人が列を作っていたといい、優しい神対応でファンとのふれあいを楽しんだ。

慈善活動の一環で、終了後には地元メディアのインタビューを受けたスミス。ロハスとキケのＦＡについて問われると「彼らはチームリーダーとなる２人。フィールド外で見せる姿、クラブハウスで見せる姿…チームは彼らを戻すために努力すると思う」と語り、「彼らを愛してる」と残留を熱望した。

スミスはパレードを終え、前日にはフリーマンらとトーク番組に参加。多忙なオフとなっている。