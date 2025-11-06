今季の国内女子ゴルフは、6日開幕の日米ツアー共催大会「TOTOジャパンクラシック」（滋賀・瀬田GC北C=6616ヤード・パー72）を含めて残り4試合。年間女王争いは、佐久間朱莉（22）が2週前の大会で今季4勝目を挙げ、2位の神谷そら（22）に541.47ポイント差をつけて首位固めに入った。

佐久間は今季5勝して初の年間女王になることを最大の目標にしている。当初の読み通り、あと1勝すれば女王のタイトルを手中に収めるとみていいだろうが、佐久間が狙っているのはそれだけではない。

ツアー関係者が言う。

「ツアープロにとって、年間平均ストローク60台は夢の数字です。国内女子では2022年に年間女王になった山下（美夢有.24）が初の60台をマークし、3年連続で達成。昨年はレベルが高く、1位山下、2位竹田麗央（22）、3位岩井明愛（23）の3人が60台だった。現在佐久間は70.0679ですから、どうしても70を切りたいでしょう。最終戦の会場（宮崎CC）は強い海風が名物。昨年の最終日も午前には強い風が吹いた。その影響なのか、山下、竹田はオーバーパーでした。そこが最大の難所です」

22年から2年連続女王の山下と昨年6勝で戴冠した竹田は今季から米ツアーを主戦場にしている。佐久間は同ツアーの予選会は受けないが、今週のTOTOに勝って出場権を獲得すれば、その時は「参戦を考える」という。

「今の佐久間なら年間5勝、年間女王、平均スコア60台、米ツアー切符のすべてを手にしても何ら不思議ではない。だが、米ツアー組の山下と竹田は新人王を争っており、TOTOを含めた残り3試合は全力で戦うし、岩井明愛、千怜の姉妹も国内大会は応援がすごいので攻めのゴルフに徹するはずです。TOTOには世界ランク3位で米ツアーのポイントレース2位のミンジー・リーも出るし、簡単には勝たせてはくれませんよ」（前出のツアー関係者）

強敵を蹴散らして優勝したなら、迷うことなく米ツアーに行くべきだ。

◇ ◇ ◇

絶好調の佐久間朱莉とは対照的に、苦しんでいるのが渋野日向子だ。テレビ解説でもおなじみの女子プロ・塩谷育代氏は、そんな渋野に「ゴルフを遮断すること」を提言している。いったいどういうことなのか。その真意とは。

