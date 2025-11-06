女優の永野芽郁（26）の2026年カレンダーが12月21日に発売されるという。バージョンは壁掛け用と卓上用の2つ。マネジャーのXを見ると、「今年も本人、スタッフの拘りがたくさん詰まった特別なカレンダーとなっております」という気合の入りようだが、X上の反応は《ほんとに待ってました ありがとうございます…絶対買います！》《まだ早くね…？ ツッコミ待ちなんか（笑）》と真っ二つだ。

【もっと読む】「二股不倫」永野芽郁の“第3の男”か？ 坂口健太郎の業界評…さらに「別の男」が出てくる可能性は

永野といえば、４月23日に「週刊文春」電子版に俳優の田中圭（41）との不倫疑惑を報じられ、2026年のNHK大河ドラマや出演CMを降板。その後は7月31日にインスタグラムを更新し、カナダ・モントリオールで開催されていた「第29回ファンタジア国際映画祭」に登場した際の姿を公開してはいたものの、目立った活動はなく開店休業の状態が続いていた。

「永野さんサイドは不倫を認めていませんが、世間の“クロ認定”は覆らないまま。そんな中で“例年通り”新しいカレンダーが発表されたとあって、ファンとアンチから賛否両論が押し寄せているという状況です」（週刊誌芸能記者）

田中との騒動では、2人がハロウィーンのペイントを顔に施している写真が流出していたため、《10月に田中圭が登場するに一票入れる》といった揶揄も出るなど、アンチの“追撃ぶり”は衰えを見せていない。だが、前出の週刊誌芸能記者いわく、「来年の10月どころか今年の12月にアンチの活動が活発化する可能性がある」とこう続ける。

「クリスマスですよ！ 例年、永野さんはクリスマスを今田美桜さんと一緒に過ごすことがファンの間で知られており、昨年11月にもNHK『あさイチ』で、『7年くらい毎年クリスマスイブ一緒に過ごしています』と明かしていたほど。実際、2022年のクリスマスまでは毎年、今田さんとクリスマスを過ごしたとする写真がインスタグラムに投稿されていました。でも、今年はそのようなことをすると《しらじらしい》といった反応をあおりかねませんから、クリスマス関連の情報を発信する際には注意した方がいいでしょう」

年内で活動再開に漕ぎ着けた永野だが、今年のクリスマスはインスタだけは休止した方が良さそうだ。

◇ ◇ ◇

永野芽郁は結局、何人の男と付き合っていたのだろうか？ 関連記事【もっと読む】「二股不倫」永野芽郁の“第3の男”か？ 坂口健太郎の業界評…さらに「別の男」が出てくる可能性は…では、その可能性を探っている。