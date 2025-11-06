¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö¥«¥é¥À¤Ë¤¤¤¤¤³¤È À¶¿å´õÍÆ¤Î»þÃ»¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤á¤·¡×
¡ÚÀ¶¿å´õÍÆ¥ì¥·¥Ô¡Û¿©¤Ù¤ëÆ¦Æý¥¹¡¼¥×
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¿å¡§300mlÏÂÉ÷¤À¤·¡ÊðùÎ³¡Ë¡§¾®¤µ¤¸2¤´¤Ü¤¦¡§10cm¤Ë¤ó¤¸¤ó¡§1/3ËÜ¤«¤Ü¤Á¤ã¡§20gÄ¹¤Í¤®¡§1/3ËÜ¾®¾¾ºÚ¡§1³ôÆÚ¤³¤ÞÆù¡§100g¤·¤á¤¸¡§1/4³ô¤ß¤½¡§Âç¤µ¤¸1Æ¦Æý¡ÊÌµÄ´À°¡Ë¡§200ml¤¹¤ê¤´¤Þ¡§Âç¤µ¤¸3Ä´Íý¹©Äø1Æé¤Ë¿å¡¦ÏÂÉ÷¤À¤·¤ò²Ã¤¨Ê¨Æ¤µ¤»¤ë¡£2¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤´¤Ü¤¦¡§¤Ê¤Ê¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤é¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¡¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¡§2mmÉý¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¡¿¤«¤Ü¤Á¤ã¡§1cm³Ñ¡¿Ä¹¤Í¤®¡§ÎØÀÚ¤ê¡¿¾®¾¾ºÚ¡§3¡Á4cmÉý¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ë3¡¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¤´¤Ü¤¦¡¦¤«¤Ü¤Á¤ã¤òÆþ¤ì¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¡¢ÆÚÆù¡¦Ä¹¤Í¤®¡¦¤·¤á¤¸¡¦¾®¾¾ºÚ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£4¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤·¤¿¤é¤ß¤½¤òÍÏ¤«¤·Æþ¤ì¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÆ¦Æý¡¦¤¹¤ê¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¡ÚÀ¶¿å´õÍÆ¥ì¥·¥Ô¡Û¸üÍÈ¤²¥µ¥Ð´Ì¾Æ¤
¡Ú°¡´õ¥ì¥·¥Ô¡Û¾Ç¤¬¤·¥µ¥Ð¤ß¤½¾Æ¤¤ª´¡(¤«¤æ)
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤´¤Ü¤¦¡§20cm¤·¤á¤¸¡§1/2³ôÄ¹¤Í¤®¡§1/3ËÜ¿å¡§500mlÎä¤ä¤´ÈÓ¡§200gÇò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸1¥µ¥Ð´Ì¡Ê¿å¼Ñ¡Ë¡§1/2´Ì¤ß¤½¡§¾®¤µ¤¸2¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸2Ä´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤´¤Ü¤¦¡§Ìó2mm¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¡¿¤·¤á¤¸¡§2cmÉý¡¿Ä¹¤Í¤®¡§¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë2Æé¤Ë¿å¤òÆþ¤ìÊ¨Æ¤·¤¿¤é¡¢¤´¤Ü¤¦¡¦¤·¤á¤¸¡¦Îä¤ä¤´ÈÓ¡¦Çò¤À¤·¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥µ¥Ð´Ì¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËßÖ¤á¡¢¤ß¤½¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¾¯¤·¾Ç¤¬¤·¡¢¹á¤ê¤¬½Ð¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£4¢¤ò´ï¤Ë¤È¤ê¤ï¤±¡¢£¡¦Ä¹¤Í¤®¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£