ワールドシリーズで連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャース。このシリーズ3勝を挙げた山本由伸投手（27）がMVPを獲得。サイ・ヤング賞の最終候補にも名を連ね、日米ともに時の人に。そんな山本を支えているとささやかれるのがモデル・タレントのNikiこと丹羽仁希（29）だ。昨年11月に米ビバリーヒルズでデートしている動画が拡散し、熱愛説が出ていた。

「続報がなかったことから、真剣交際の可能性は低いとみられていました。しかし、ドジャース優勝の直後にグラウンドで行われるセレモニーに向かうために関係者がスタジアム内の通路を歩いている動画で、ドジャースの"夫人会"の面々の列の最後尾あたりにNikiさんがいたことから、山本さんとの熱愛説が再燃、すでに結婚の可能性まで報じられています」（女性誌ライター）

Nikiは2016年に恋愛リアリティー番組「テラスハウス」（フジテレビ系）に出演し、「テラハ史上ナンバーワンの美女」として注目。その後「世界で最も美しい顔100人」に3年連続で選出されたが、最近は昨年10月に写真集を発売したくらいで目立った芸能活動はない。話題になるのは交友関係ばかりで、18年に女性セブンで山下智久（40）とのハワイ旅行、20年のコロナ禍の緊急事態宣言中、文春オンラインに俳優の山田孝之（42）や新田真剣佑（28）らとの沖縄旅行が報じられた。

■山本は過去にモデルの野崎萌香と密会報道

「人気バンドのボーカルともSNS匂わせ疑惑など、数々の"大物"と噂になっていて交友関係の広さは有名。一方、山本投手はオリックス時代の21年7月に菅野智之投手（36）の元カノでモデルの野崎萌香（35）と密会が報じられていて華やかなモデル好きであることへの懸念の声もあります。スポーツ選手には派手なタイプは敬遠されますから。ファンはドジャースの先輩、大谷翔平投手の妻・真美子さんのような女性を推していますね」（スポーツ紙芸能担当記者）

SNSでは《女の選び方が、山本由伸と錦織圭がかぶる》《錦織圭と山本由伸って女の趣味似てるよね。苦労すると思う》とプロテニス選手の錦織圭（35）と妻でモデルの観月あこ（34）の交際が報じられた頃を彷彿とさせる心配の声が相次いでいる。

男性スポーツ選手と女性芸能人という組み合わせはよく目にするが、その破局もまたよく目にする。