NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡ÁÆ¨Ë´ÈÈ¤Ø °äÂ²¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡×¥ª¥ó¥¨¥¢Ä¾Á°¤ËÈÖÁÈ¤È¸½¼Â¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¡Ú¥Æ¥ì¥Ó ¸«¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï!!¡Û
¡Ú±°°æ¹µÁ¡¡¥Æ¥ì¥Ó ¸«¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï!!¡Û
ÂçÀôÍÎ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Ë´üÂÔÂç
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤È¸½¼Â¤ÎºÝ¤É¤¤¥ê¥ó¥¯¤À¡£1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡ÁÆ¨Ë´ÈÈ¤Ø¡¡°äÂ²¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï1·ï¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢²áµî¤Î·Ð°Þ¤«¤é¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Þ¤Ç¤òÊ¬ÀÏ¡£ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤ä¿äÍý¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂ²¤Ê¤É¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤¡¢Ê£¿ô¤Î»ö·ï¤Î³µÍ×¤òÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¾ðÊóÄó¶¡¡×¤òÊç¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£26Ç¯Á°¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²»ö·ï¡×¤â¤½¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÊüÁ÷Á°Æü¤Î10·î31Æü¡¢69ºÐ¤Î½÷¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤âÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÉ×¡¦¹â±©¸ç¤µ¤ó¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Æ±¤¸Éô³è¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£À©ºî¿Ø¤â¶Ã¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¹â±©¤µ¤ó¤ÏVTR½Ð±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¾ÜºÙ¤¬¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤ÊÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ê»öÂÖ¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ±¦¾å¤Ë¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¸»ú¤ÇÉ½¼¨¡£²Ã¤¨¤Æ°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë²ñ¸«¤ä¹â±©¤µ¤ó¤Ø¤ÎºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹â±©¤µ¤ó¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢26Ç¯´Ö¤â¡Ö¸½¾ìÊÝÂ¸¡×¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î»þ¸úÅ±ÇÑ±¿Æ°¤ËÄ¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿ÍÊª¤À¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼¹Ç°¤³¤½¤¬¸½¼Â¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê±°°æ¹µÁ¡¿¥á¥Ç¥£¥¢Ê¸²½É¾ÏÀ²È¡Ë