アディダスコラボで注目、「アンソニー キャリドン」が日本初ポップアップを開催 限定アイテムの展開やデザイナーの在店も
パリを拠点に活動するファッションデザイナー アンソニー・キャリドン（Anthony Calydon）が手掛けるブランド「アンソニー キャリドン（Anthony Calydon）」が、日本初となるポップアップを東京のセレクトショップ「キオスクシーシー（KIOSQUE CC）」と大阪のセレクトショップ「11747391」で開催する。期間は東京が11月8日から9日まで、大阪が11月15日から16日まで。
同ブランドは、主としてデニムやスウェットフーディー、ボンバージャケットなどを展開。最近では「アディダス（adidas）」とのコラボレーションも注目を集めた。
ポップアップでは、新作のスウェットフーディーやスウェットパンツ、デニムのボンバージャケットに加え、ポップアップ限定のバラクラバやソックスなどもラインナップ。期間中は、デザイナーの在店を予定しているという。
■アンソニー キャリドン ポップアップ
＜東京＞
期間：2025年11月8日（土）〜11月9日（日）
場所：KIOSQUE CC
所在地：東京都渋谷区神宮前6-24-2 原宿芳村ビル2F
営業時間：12:00〜20:00
＜大阪＞
期間：2025年11月15日（土）〜11月16日（日）
場所：11747391
所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目5-25 ジネスビル2F、3F
営業時間：12:00〜20:00
■アンソニー キャリドン：公式インスタグラム