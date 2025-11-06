Mrs. GREEN APPLEの“今”を映し出す！ドキュメンタリー映画より場面写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEのドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』（11月28日公開）より、“剥き出しのミセス”を捉えた場面写真が一挙公開された。

■一切明かされることのなかった作曲シーンの撮影が実現

今回解禁されたのは、映画主題歌であり、『FJORD』で初めて披露された新曲「Variety」のレコーディングの場面や、メンバーが率直な想いを語るインタビューシーン、ニューヨークでのひとときを切り取ったオフショット、そして撮影の合間で見せる柔らかな表情など、彼らの“今”を多角的に捉えたカットの数々。

これらの写真が映し出すのは、剥き出しの姿で音楽と向き合いながらも、「Variety」の歌詞にあるとおり“代わりは居ない”3人だからこそ見出した＜ミセスがバンドである意味＞。本作は、デビュー10周年の軌跡とともに、新曲「Variety」の制作過程に密着し、“今だからこそ生まれた特別な楽曲”に込められた想い、そして彼らの挑戦と葛藤を描いたドキュメンタリーだ。【ミセスがミセスのために書いたラブレター】であったと語る彼らの、ありのままの姿がスクリーンに映し出される。

本作のメガホンをとったのは、ドキュメンタリーの名手として名高い豊島圭介監督。大森を主演に迎えた映画『#真相をお話しします』（2025年）を経て、メンバーが最も信頼を寄せる豊島監督が、今度は「Mrs. GREEN APPLEの剥き出しの今」にカメラを向ける。この「被写体の内面に鋭く迫る」卓越した洞察力は、本作においても遺憾なく発揮されている。大森による“聖域”とも言える作曲シーン、そしてメンバー3人がカメラの前で明かす率直な胸の内は、本作の大きなハイライトと言えるだろう。

特に、これまで一切明かされることのなかった作曲シーンの撮影が実現したのも、豊島監督への絶大な信頼があってこそだ。大森は「監督が豊島さんだというのもありますし、チームが知っている人たちだったので、『曲書くよ』というのも気軽に連絡できた。初対面のチームだったら絶対に受けなかったでしょうね」と明かしており、豊島監督だからこそ捉えられた映像であることは間違いない。

本作の制作にあたり豊島は、「『日本で今一番売れているバンドの曲が一体どうやって出来上がっているのか』という、誰もが興味を持つ秘密を間近で目撃できたことが非常に面白かった」と明かす。また、映像に収められるかどうかも未知数だった作曲シーンについては「正確にいうと、元貴君が＜撮らせた＞っていうことなんですけれど。撮らせてもいいと思ったわけだから、我々がいた意味がある」「あの映像は21分間あるんですけど、奇跡の21分っていうかね、あんなもの誰も見たことないわけです」と、その希少性を振り返っている。

■映画情報

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

11月28日（金）全国公開

(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

11月28日（金）全国公開

(C)2025 MGA Film Partners

