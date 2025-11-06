　6日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比31.7％減の623億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.7％減の496億円となっている。

　個別ではＮＺＡＭ　ＲＥＩＴ指数 <1595> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、上場インデックスファンドアジアリート <1495> 、ＮＥＸＴ　ＲＥＩＴ <1343> 、東証ＲＥＩＴ　ＥＴＦ <2555> など15銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。

　そのほか目立った値動きではＯｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が6.01％高、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.26％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ブロード上場投資信託 <1684> が4.39％高、ｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　日本株最小分散　ＥＴＦ <1477> が3.86％高、グローバルＸ　半導体　ＥＴＦ <2243> が3.74％高と大幅な上昇。

　一方、ＭＡＸＩＳ　Ｊリート上場投信 <1597> は3.85％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.69％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が758円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金297億1800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均354億5200万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が42億5100万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が34億6600万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が34億3000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億5100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が19億9100万円の売買代金となっている。

