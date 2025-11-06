―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4642> オリジナル設 　東Ｓ 　 -11.18 　 11/ 5　　　3Q　　　　8.14
<7991> マミヤＯＰ 　　東Ｓ　　 -9.53 　 11/ 5　　上期　　　-60.50
<4972> 綜研化学 　　　東Ｓ　　 -8.68 　 11/ 5　　上期　　　-20.74
<5284> ヤマウＨＤ 　　東Ｓ　　 -7.51 　 11/ 5　　上期　　　 -6.92
<4772> ＳＭＥＪ 　　　東Ｇ　　 -6.03 　 11/ 5　　　3Q　　　-35.34

<9913> 日邦産業 　　　東Ｓ　　 -5.61 　 11/ 5　　上期　　　　3.68
<6769> ザイン 　　　　東Ｓ　　 -4.45 　 11/ 5　　　3Q　　　　赤拡
<5199> 不二ラテ 　　　東Ｓ　　 -4.45 　 11/ 5　　上期　　　 79.83
<2425> ケアサービス 　東Ｓ　　 -3.87 　 11/ 5　　上期　　　-72.51
<6670> ＭＣＪ 　　　　東Ｓ　　 -3.24 　 11/ 5　　上期　　　　5.45

<5697> サンユウ 　　　東Ｓ　　 -1.92 　 11/ 5　　上期　　　 44.18
<6380> オリチェン 　　東Ｓ　　 -1.50 　 11/ 5　　上期　　　　赤転
<4558> 中京医薬 　　　東Ｓ　　 -1.44 　 11/ 5　　上期　　　 70.83
<5446> 北越メ 　　　　東Ｓ　　 -1.36 　 11/ 5　　上期　　　-83.14
<7506> ハウスローゼ 　東Ｓ　　 -0.72 　 11/ 5　　上期　　　　赤拡

<6943> ＮＫＫ 　　　　東Ｓ　　 -0.65 　 11/ 5　　上期　　　625.00

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

