決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＭＣＪ、マミヤＯＰ、綜研化学 (11月5日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4642> オリジナル設 東Ｓ -11.18 11/ 5 3Q 8.14
<7991> マミヤＯＰ 東Ｓ -9.53 11/ 5 上期 -60.50
<4972> 綜研化学 東Ｓ -8.68 11/ 5 上期 -20.74
<5284> ヤマウＨＤ 東Ｓ -7.51 11/ 5 上期 -6.92
<4772> ＳＭＥＪ 東Ｇ -6.03 11/ 5 3Q -35.34
<9913> 日邦産業 東Ｓ -5.61 11/ 5 上期 3.68
<6769> ザイン 東Ｓ -4.45 11/ 5 3Q 赤拡
<5199> 不二ラテ 東Ｓ -4.45 11/ 5 上期 79.83
<2425> ケアサービス 東Ｓ -3.87 11/ 5 上期 -72.51
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ -3.24 11/ 5 上期 5.45
<5697> サンユウ 東Ｓ -1.92 11/ 5 上期 44.18
<6380> オリチェン 東Ｓ -1.50 11/ 5 上期 赤転
<4558> 中京医薬 東Ｓ -1.44 11/ 5 上期 70.83
<5446> 北越メ 東Ｓ -1.36 11/ 5 上期 -83.14
<7506> ハウスローゼ 東Ｓ -0.72 11/ 5 上期 赤拡
<6943> ＮＫＫ 東Ｓ -0.65 11/ 5 上期 625.00
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース