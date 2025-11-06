

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<5994> ファインシン 東Ｓ +22.53 11/ 5 上期 黒転

<6994> 指月電 東Ｓ +21.51 11/ 5 上期 175.23

<6366> 千代建 東Ｓ +20.58 11/ 5 上期 13.15

<3566> ユニネク 東Ｇ +10.00 11/ 5 3Q 71.16

<9799> 旭情報 東Ｓ +7.43 11/ 5 上期 7.71



<7971> 東リ 東Ｓ +4.62 11/ 5 上期 49.08

<5940> 不二サッシ 東Ｓ +4.40 11/ 5 上期 654.55

<2136> ヒップ 東Ｓ +0.76 11/ 5 上期 -2.59

<7538> 大水 東Ｓ +0.56 11/ 5 上期 16.50

<3166> ＯＣＨＩＨＤ 東Ｓ +0.36 11/ 5 上期 2.21



<2612> かどや製油 東Ｓ +0.26 11/ 5 上期 20.40



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

