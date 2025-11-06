―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5994> ファインシン 　東Ｓ 　 +22.53 　 11/ 5　　上期　　　　黒転
<6994> 指月電 　　　　東Ｓ 　 +21.51 　 11/ 5　　上期　　　175.23
<6366> 千代建 　　　　東Ｓ 　 +20.58 　 11/ 5　　上期　　　 13.15
<3566> ユニネク 　　　東Ｇ 　 +10.00 　 11/ 5　　　3Q　　　 71.16
<9799> 旭情報 　　　　東Ｓ　　 +7.43 　 11/ 5　　上期　　　　7.71

<7971> 東リ 　　　　　東Ｓ　　 +4.62 　 11/ 5　　上期　　　 49.08
<5940> 不二サッシ 　　東Ｓ　　 +4.40 　 11/ 5　　上期　　　654.55
<2136> ヒップ 　　　　東Ｓ　　 +0.76 　 11/ 5　　上期　　　 -2.59
<7538> 大水 　　　　　東Ｓ　　 +0.56 　 11/ 5　　上期　　　 16.50
<3166> ＯＣＨＩＨＤ 　東Ｓ　　 +0.36 　 11/ 5　　上期　　　　2.21

<2612> かどや製油 　　東Ｓ　　 +0.26 　 11/ 5　　上期　　　 20.40

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース