―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6996> ニチコン 　　　東Ｐ 　 -21.17 　 11/ 5　　上期　　　-24.15
<6240> ヤマシン―Ｆ 　東Ｐ 　 -17.86 　 11/ 5　　上期　　　 -5.92
<6088> シグマクシス 　東Ｐ 　 -14.37 　 11/ 5　　上期　　　 12.59
<9682> ＤＴＳ 　　　　東Ｐ 　 -12.46 　 11/ 5　　上期　　　 24.29
<8136> サンリオ 　　　東Ｐ 　 -12.24 　 11/ 5　　上期　　　 64.14

<4189> ＫＨネオケム 　東Ｐ 　 -11.28 　 11/ 5　　　3Q　　　 14.98
<8056> ビプロジー 　　東Ｐ　　 -9.53 　 11/ 5　　上期　　　 25.52
<2440> ぐるなび 　　　東Ｐ　　 -9.45 　 11/ 5　　上期　　　-62.03
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 　東Ｐ　　 -9.03 　 11/ 5　　上期　　　 -7.30
<7130> ヤマエＧＨＤ 　東Ｐ　　 -8.11 　 11/ 5　　上期　　　 -4.80

<3401> 帝人 　　　　　東Ｐ　　 -8.03 　 11/ 5　　上期　　　　赤拡
<2371> カカクコム 　　東Ｐ　　 -7.89 　 11/ 5　　上期　　　 -3.83
<4847> インテリＷ 　　東Ｐ　　 -7.55 　 11/ 5　　　1Q　　　-32.89
<4310> ドリームＩ 　　東Ｐ　　 -7.22 　 11/ 5　　上期　　　　黒転
<5401> 日本製鉄 　　　東Ｐ　　 -6.45 　 11/ 5　　上期　　　　赤転

<9010> 富士急 　　　　東Ｐ　　 -6.44 　 11/ 5　　上期　　　　8.67
<6869> シスメックス 　東Ｐ　　 -6.30 　 11/ 5　　上期　　　-21.75
<2335> キューブシス 　東Ｐ　　 -5.96 　 11/ 5　　上期　　　 39.77
<4674> クレスコ 　　　東Ｐ　　 -5.17 　 11/ 5　　上期　　　　3.76
<4968> 荒川化 　　　　東Ｐ　　 -4.27 　 11/ 5　　上期　　　104.15

<4559> ゼリア新薬 　　東Ｐ　　 -4.20 　 11/ 5　　上期　　　-66.59
<4523> エーザイ 　　　東Ｐ　　 -3.57 　 11/ 5　　上期　　　 17.13
<5384> フジミインコ 　東Ｐ　　 -3.45 　 11/ 5　　上期　　　 11.33
<7995> バルカー 　　　東Ｐ　　 -3.25 　 11/ 5　　上期　　　 -2.00
<9902> 日伝 　　　　　東Ｐ　　 -3.24 　 11/ 5　　上期　　　　7.69

<2613> Ｊオイル 　　　東Ｐ　　 -3.01 　 11/ 5　　上期　　　-50.24
<5185> フコク 　　　　東Ｐ　　 -2.89 　 11/ 5　　上期　　　-31.25
<7459> メディパル 　　東Ｐ　　 -2.84 　 11/ 5　　上期　　　 -2.31
<4206> アイカ 　　　　東Ｐ　　 -2.83 　 11/ 5　　上期　　　　3.10
<7211> 三菱自 　　　　東Ｐ　　 -2.63 　 11/ 5　　上期　　　-77.14

<7164> 全国保証 　　　東Ｐ　　 -2.58 　 11/ 5　　上期　　　　2.29
<7203> トヨタ 　　　　東Ｐ　　 -2.31 　 11/ 5　　上期　　　 -9.29
<9990> サックスバー 　東Ｐ　　 -2.30 　 11/ 5　　上期　　　-27.24
<9107> 川崎汽 　　　　東Ｐ　　 -2.21 　 11/ 5　　上期　　　-68.15
<1945> 東京エネシス 　東Ｐ　　 -2.20 　 11/ 5　　上期　　　472.43

<6724> エプソン 　　　東Ｐ　　 -2.12 　 11/ 5　　上期　　　 -6.30
<4792> 山田コンサル 　東Ｐ　　 -2.10 　 11/ 5　　上期　　　-27.94
<6908> イリソ電子 　　東Ｐ　　 -1.93 　 11/ 5　　上期　　　 65.55
<7231> トピー 　　　　東Ｐ　　 -1.53 　 11/ 5　　上期　　　289.66
<9831> ヤマダＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.23 　 11/ 5　　上期　　　 -3.37

<4923> ＣＯＴＡ 　　　東Ｐ　　 -1.16 　 11/ 5　　上期　　　 10.22
<9090> ＡＺ丸和ＨＤ 　東Ｐ　　 -1.06 　 11/ 5　　上期　　　 36.02
<3150> グリムス 　　　東Ｐ　　 -1.03 　 11/ 5　　上期　　　　7.39
<9434> ＳＢ 　　　　　東Ｐ　　 -0.46 　 11/ 5　　上期　　　　9.19
<3002> グンゼ 　　　　東Ｐ　　 -0.39 　 11/ 5　　上期　　　-12.60

<9001> 東武 　　　　　東Ｐ　　 -0.38 　 11/ 5　　上期　　　 -9.76
<6418> 日金銭 　　　　東Ｐ　　 -0.30 　 11/ 5　　上期　　　-66.22
<9324> 安田倉 　　　　東Ｐ　　 -0.28 　 11/ 5　　上期　　　 25.92
<6845> アズビル 　　　東Ｐ　　 -0.10 　 11/ 5　　上期　　　 24.91
<9543> 静ガス 　　　　東Ｐ　　 -0.09 　 11/ 5　　　3Q　　　　8.04

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース