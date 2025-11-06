決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … サンリオ、トヨタ、川崎汽 (11月5日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6996> ニチコン 東Ｐ -21.17 11/ 5 上期 -24.15
<6240> ヤマシン―Ｆ 東Ｐ -17.86 11/ 5 上期 -5.92
<6088> シグマクシス 東Ｐ -14.37 11/ 5 上期 12.59
<9682> ＤＴＳ 東Ｐ -12.46 11/ 5 上期 24.29
<8136> サンリオ 東Ｐ -12.24 11/ 5 上期 64.14
<4189> ＫＨネオケム 東Ｐ -11.28 11/ 5 3Q 14.98
<8056> ビプロジー 東Ｐ -9.53 11/ 5 上期 25.52
<2440> ぐるなび 東Ｐ -9.45 11/ 5 上期 -62.03
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ -9.03 11/ 5 上期 -7.30
<7130> ヤマエＧＨＤ 東Ｐ -8.11 11/ 5 上期 -4.80
<3401> 帝人 東Ｐ -8.03 11/ 5 上期 赤拡
<2371> カカクコム 東Ｐ -7.89 11/ 5 上期 -3.83
<4847> インテリＷ 東Ｐ -7.55 11/ 5 1Q -32.89
<4310> ドリームＩ 東Ｐ -7.22 11/ 5 上期 黒転
<5401> 日本製鉄 東Ｐ -6.45 11/ 5 上期 赤転
<9010> 富士急 東Ｐ -6.44 11/ 5 上期 8.67
<6869> シスメックス 東Ｐ -6.30 11/ 5 上期 -21.75
<2335> キューブシス 東Ｐ -5.96 11/ 5 上期 39.77
<4674> クレスコ 東Ｐ -5.17 11/ 5 上期 3.76
<4968> 荒川化 東Ｐ -4.27 11/ 5 上期 104.15
<4559> ゼリア新薬 東Ｐ -4.20 11/ 5 上期 -66.59
<4523> エーザイ 東Ｐ -3.57 11/ 5 上期 17.13
<5384> フジミインコ 東Ｐ -3.45 11/ 5 上期 11.33
<7995> バルカー 東Ｐ -3.25 11/ 5 上期 -2.00
<9902> 日伝 東Ｐ -3.24 11/ 5 上期 7.69
<2613> Ｊオイル 東Ｐ -3.01 11/ 5 上期 -50.24
<5185> フコク 東Ｐ -2.89 11/ 5 上期 -31.25
<7459> メディパル 東Ｐ -2.84 11/ 5 上期 -2.31
<4206> アイカ 東Ｐ -2.83 11/ 5 上期 3.10
<7211> 三菱自 東Ｐ -2.63 11/ 5 上期 -77.14
<7164> 全国保証 東Ｐ -2.58 11/ 5 上期 2.29
<7203> トヨタ 東Ｐ -2.31 11/ 5 上期 -9.29
<9990> サックスバー 東Ｐ -2.30 11/ 5 上期 -27.24
<9107> 川崎汽 東Ｐ -2.21 11/ 5 上期 -68.15
<1945> 東京エネシス 東Ｐ -2.20 11/ 5 上期 472.43
<6724> エプソン 東Ｐ -2.12 11/ 5 上期 -6.30
<4792> 山田コンサル 東Ｐ -2.10 11/ 5 上期 -27.94
<6908> イリソ電子 東Ｐ -1.93 11/ 5 上期 65.55
<7231> トピー 東Ｐ -1.53 11/ 5 上期 289.66
<9831> ヤマダＨＤ 東Ｐ -1.23 11/ 5 上期 -3.37
<4923> ＣＯＴＡ 東Ｐ -1.16 11/ 5 上期 10.22
<9090> ＡＺ丸和ＨＤ 東Ｐ -1.06 11/ 5 上期 36.02
<3150> グリムス 東Ｐ -1.03 11/ 5 上期 7.39
<9434> ＳＢ 東Ｐ -0.46 11/ 5 上期 9.19
<3002> グンゼ 東Ｐ -0.39 11/ 5 上期 -12.60
<9001> 東武 東Ｐ -0.38 11/ 5 上期 -9.76
<6418> 日金銭 東Ｐ -0.30 11/ 5 上期 -66.22
<9324> 安田倉 東Ｐ -0.28 11/ 5 上期 25.92
<6845> アズビル 東Ｐ -0.10 11/ 5 上期 24.91
<9543> 静ガス 東Ｐ -0.09 11/ 5 3Q 8.04
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース